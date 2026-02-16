Видео
Україна
Samsung показала секретную функцию Galaxy S26 Ultra — видео

Samsung показала секретную функцию Galaxy S26 Ultra — видео

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 10:34
Samsung показала работу "Приватного дисплея" на Galaxy S26 Ultra — видео
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Samsung выпустила новое промо-видео, в котором демонстрирует работу функции Zero-peeking privacy, известной как "Приватный дисплей", на Galaxy S26 Ultra. Режим должен защищать содержимое экрана от посторонних взглядов в общественных местах — в транспорте, заведениях или в офисе.

Об этом сообщил инсайдер Ice Universe на X.

Читайте также:

Как работает "Приватный дисплей"

В видеоролике показана ситуация в метро: женщина читает текст на экране смартфона, а люди рядом пытаются рассмотреть содержимое. После включения специального режима дисплей для посторонних выглядит черным, тогда как владелица устройства продолжает видеть информацию без помех.

Инсайдер утверждает, что эта технология меняет свойства самого дисплея и имеет практический смысл, в отличие от мелких апгрейдов вроде роста яркости или частоты обновления экрана.

Специалисты предполагают: если решение станет массовым, оно может заинтересовать сервисы, для которых критична защита чувствительной информации, в частности банковские и криптовалютные платформы. В то же время подробности о дополнительных настройках "Приватного дисплея" пока не раскрывают.

Ожидается, что функция станет одной из ключевых особенностей Samsung Electronics Galaxy S26 Ultra во время презентации Galaxy Unpacked.

Напомним, Samsung официально объявила, что первое мероприятие Galaxy Unpacked в 2026 году состоится 25 февраля в Сан-Франциско. Во время презентации компания, как ожидается, представит флагманскую серию Galaxy S26 и сосредоточится на новых возможностях искусственного интеллекта в экосистеме Galaxy.

Также мы писали, что линейка Galaxy S21 больше не будет получать регулярных обновлений программного обеспечения. Samsung исключила эти модели из списка устройств, для которых предусмотрен февральский патч безопасности 2026 года.

смартфон Samsung экран функции приватность Galaxy S26
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
