Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Samsung показала секретну функцію Galaxy S26 Ultra — відео

Samsung показала секретну функцію Galaxy S26 Ultra — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 10:34
Samsung показала роботу "Приватного дисплея" на Galaxy S26 Ultra — відео
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Samsung випустила нове промо-відео, у якому демонструє роботу функції Zero-peeking privacy, відомої як "Приватний дисплей", на Galaxy S26 Ultra. Режим має захищати вміст екрана від сторонніх поглядів у громадських місцях — у транспорті, закладах або в офісі.

Про це повідомив інсайдер Ice Universe на X.

Реклама
Читайте також:

Як працює "Приватний дисплей"

У відеоролику показано ситуацію в метро: жінка читає текст на екрані смартфона, а люди поруч намагаються роздивитися вміст. Після ввімкнення спеціального режиму дисплей для сторонніх має чорний вигляд, тоді як власниця пристрою продовжує бачити інформацію без перешкод.

Інсайдер стверджує, що ця технологія змінює властивості самого дисплея й має практичний сенс, на відміну від дрібних апгрейдів на кшталт зростання яскравості чи частоти оновлення екрана.

Фахівці припускають: якщо рішення стане масовим, воно може зацікавити сервіси, для яких критичний захист чутливої інформації, зокрема банківські та криптовалютні платформи. Водночас подробиці щодо додаткових налаштувань "Приватного дисплея" поки не розкривають.

Очікується, що функція стане однією з ключових особливостей Samsung Electronics Galaxy S26 Ultra під час презентації Galaxy Unpacked.

Нагадаємо, Samsung офіційно оголосила, що перший захід Galaxy Unpacked у 2026 році відбудеться 25 лютого в Сан-Франциско. Під час презентації компанія, як очікується, представить флагманську серію Galaxy S26 та зосередиться на нових можливостях штучного інтелекту в екосистемі Galaxy.

Також ми писали, що лінійка Galaxy S21 більше не отримуватиме регулярних оновлень програмного забезпечення. Samsung виключила ці моделі зі списку пристроїв, для яких передбачено лютневий патч безпеки 2026 року.

смартфон Samsung екран функції приватність Galaxy S26
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації