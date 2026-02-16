Samsung показала роботу "Приватного дисплея" на Galaxy S26 Ultra — відео

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Samsung випустила нове промо-відео, у якому демонструє роботу функції Zero-peeking privacy, відомої як "Приватний дисплей", на Galaxy S26 Ultra. Режим має захищати вміст екрана від сторонніх поглядів у громадських місцях — у транспорті, закладах або в офісі.

Про це повідомив інсайдер Ice Universe на X.

Як працює "Приватний дисплей"

У відеоролику показано ситуацію в метро: жінка читає текст на екрані смартфона, а люди поруч намагаються роздивитися вміст. Після ввімкнення спеціального режиму дисплей для сторонніх має чорний вигляд, тоді як власниця пристрою продовжує бачити інформацію без перешкод.

This video vividly reflects the importance of the Samsung Galaxy S26 Ultra privacy screen, allowing those who secretly peek at your phone in the subway to leave without realizing it. pic.twitter.com/zr93mtLTHj — Ice Universe (@UniverseIce) February 15, 2026

Інсайдер стверджує, що ця технологія змінює властивості самого дисплея й має практичний сенс, на відміну від дрібних апгрейдів на кшталт зростання яскравості чи частоти оновлення екрана.

Фахівці припускають: якщо рішення стане масовим, воно може зацікавити сервіси, для яких критичний захист чутливої інформації, зокрема банківські та криптовалютні платформи. Водночас подробиці щодо додаткових налаштувань "Приватного дисплея" поки не розкривають.

Очікується, що функція стане однією з ключових особливостей Samsung Electronics Galaxy S26 Ultra під час презентації Galaxy Unpacked.

Нагадаємо, Samsung офіційно оголосила, що перший захід Galaxy Unpacked у 2026 році відбудеться 25 лютого в Сан-Франциско. Під час презентації компанія, як очікується, представить флагманську серію Galaxy S26 та зосередиться на нових можливостях штучного інтелекту в екосистемі Galaxy.

Також ми писали, що лінійка Galaxy S21 більше не отримуватиме регулярних оновлень програмного забезпечення. Samsung виключила ці моделі зі списку пристроїв, для яких передбачено лютневий патч безпеки 2026 року.