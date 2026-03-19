Бюджетний смартфон Samsung може отримати флагманську ШІ-функцію

Бюджетний смартфон Samsung отримає флагманську ШІ-функцію

Бюджетний смартфон Samsung отримає флагманську ШІ-функцію

Дата публікації: 19 березня 2026 10:34
Смартфон Samsung Galaxy A56. Фото: кадр з відео/YouTube

Samsung може додати до Galaxy A57 функцію Transcript Assist, яка раніше залишалася привілеєм дорожчих моделей Galaxy. Якщо цей витік підтвердиться, смартфон серії A вперше отримає інструмент для розшифровки мовлення, створення тексту та перекладу записів.

Про це пише PhoneArena.

Що може змінитися в ШІ-можливостях Galaxy A57

Йдеться про функцію, яку Samsung вже використовує в екосистемі Galaxy AI. На офіційній сторінці підтримки компанія описує Transcript Assist як інструмент для створення транскрипцій, коротких підсумків і перекладів у застосунках Voice Recorder і Notes. У витоку для Galaxy A57 згадується саме ця можливість, але станом на зараз Samsung її офіційно не підтвердила.

Потенційна поява Transcript Assist має важливий вигляд для серії A ще й тому, що попередні моделі отримували спрощений набір ШІ-інструментів. Для Galaxy A56 Samsung просувала пакет Awesome Intelligence з функціями на кшталт Circle to Search, Object Eraser, Best Face та інших базових ШІ-опцій для повсякденного використання. На цьому тлі розширення до інструмента розшифровки та перекладу могло б стати помітним кроком угору для середнього сегмента.

Поки що незрозуміло, чи йтиметься лише про Galaxy A57, чи Samsung поширить цю функцію і на інші майбутні моделі лінійки. Водночас сам Galaxy A57 вже з'являвся у витоках і неофіційних лістингах ритейлерів, що вказує на близький анонс пристрою.

Якщо інформація підтвердиться, Galaxy A57 може стати однією з перших моделей Samsung середнього класу, де акцент зроблять не лише на базових ШІ-інструментах для фото чи пошуку, а й на функціях, які раніше більше асоціювалися з флагманами.

Флагманський Galaxy S26 Ultra, попри ціну близько 1300 доларів, отримав особливість, яку частіше асоціюють із бюджетними пристроями — попередньо встановлені сторонні застосунки, що не завжди можна повністю видалити.

У той же час конкуренція між Samsung і Apple зберігається й у камерах. Galaxy S26 Ultra помітно просунувся вперед порівняно з попередником, однак у сукупних тестах iPhone 17 Pro продовжує демонструвати стабільніші результати зйомки в різних сценаріях.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
