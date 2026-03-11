Відео
Головна Технології Galaxy S26 Ultra отримав понад 40 ГБ зайнятої пам'яті з коробки

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 10:34
Флагман Samsung Galaxy S26 Ultra отримав проблему дешевих смартфонів — у чому причина
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra у двох кольорах. Фото: кадр з відео/YouTube

Galaxy S26 Ultra за 1300 доларів отримав проблему, яку зазвичай пов'язують із дешевшими смартфонами. Флагман Samsung постачається з набором сторонніх застосунків, які користувач не обирає самостійно, попри преміальну ціну пристрою.

Про це пише Android Authority.

Скільки пам'яті займають передвстановлені застосунки на Galaxy S26 Ultra

Нова лінійка Galaxy S26 стала головною флагманською серією Samsung у 2026 році, а Galaxy S26 Ultra — її найдорожчою масовою моделлю. Базова версія цієї моделі стартує з позначки 1300 доларів, а протестований варіант на 512 ГБ коштує ще дорожче. Водночас навіть у такому сегменті смартфон отримав велику кількість попередньо встановлених сторонніх програм.

Йдеться не лише про сервіси Google, які встановлюються разом із Play Store та Google Play Services у межах угоди MADA. На Galaxy S26 Ultra також виявили застосунки від Meta, Microsoft і Spotify, які вже присутні в системі під час першого запуску.

Серед попередньо встановлених сторонніх програм є Facebook та Instagram від Meta, а також M365 Copilot, OneDrive, LinkedIn, Outlook і Link to Windows від Microsoft. Окремо встановлено Spotify. Вибору під час налаштування, які саме з цих застосунків залишити або не встановлювати, немає — вони вже присутні в системі за замовчуванням.

Додаткове навантаження на інтерфейс створює і велика кількість сервісів від Google та Samsung. Частина з них дублює одна одну за функціями. На смартфоні одночасно присутні два магазини застосунків — Play Store і Galaxy Store, два голосові помічники — Gemini і Bixby, два браузери — Chrome і Samsung Browser, дві поштові програми — Gmail і Outlook, а також два хмарні сервіси — Drive і OneDrive.

Після автоматичного оновлення всіх встановлених програм зайнятий обсяг пам'яті перевищив 17 ГБ. Якщо додати системні файли, загальне використання сховища на Galaxy S26 Ultra перевищує 40 ГБ ще до того, як власник перенесе на пристрій свої фото, відео, документи чи встановить власні застосунки. Для версії на 512 ГБ це майже 8% внутрішнього сховища.

Количество занятой памяти приложениями на Samsung Galaxy S26 Ultra
Кількість зайнятої пам'яті застосунками на Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: Android Authority

Для перевірки смартфон скинули до заводських налаштувань і налаштували заново без відновлення особистих даних або програм. Після входу в облікові записи Google і Samsung пристрій лише автоматично оновив застосунки через Play Store та Galaxy Store. Саме цей стан і показав, скільки пам'яті займає базовий користувацький досвід одразу після запуску.

Компанія Samsung нещодавно оновила вебсервіс Try Galaxy, адаптувавши його під нову оболонку One UI 8.5 і лінійку Galaxy S26. За допомогою цього інструменту користувачі можуть у браузері відтворити інтерфейс смартфона та протестувати частину нових функцій навіть на пристроях інших брендів.

Водночас продуктивність смартфона часто напряму залежить від кількості вільної пам'яті. Коли внутрішнє сховище майже заповнене, система починає працювати повільніше, а користувач може зіткнутися з обмеженнями.

додаток смартфон Samsung пам'ять Galaxy S26
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
