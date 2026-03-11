Galaxy S26 Ultra получил 40 ГБ занятой памяти из коробки — причина в приложениях

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в двух цветах. Фото: кадр из видео/YouTube

Samsung Galaxy S26 Ultra оказался перегружен предустановленным софтом, несмотря на цену от 1300 долларов. Вместе с флагманским статусом покупатель получает не только фирменные сервисы, но и набор сторонних приложений, которые уже занимают заметную часть памяти.

Об этом пишет Android Authority.

Реклама

Читайте также:

Сколько памяти занимают предустановленные приложения на Galaxy S26 Ultra

Новая линейка Galaxy S26 стала главной флагманской серией Samsung в 2026 году, а Galaxy S26 Ultra — ее самой дорогой массовой моделью. Базовая версия этой модели стартует с отметки 1300 долларов, а протестированный вариант на 512 ГБ стоит еще дороже. В то же время даже в таком сегменте смартфон получил большое количество предустановленных сторонних программ.

Речь идет не только о сервисах Google, которые устанавливаются вместе с Play Store и Google Play Services в рамках соглашения MADA. На Galaxy S26 Ultra также обнаружили приложения от Meta, Microsoft и Spotify, которые уже присутствуют в системе при первом запуске.

Среди предустановленных сторонних программ есть Facebook и Instagram от Meta, а также M365 Copilot, OneDrive, LinkedIn, Outlook и Link to Windows от Microsoft. Отдельно установлен Spotify. Выбора при настройке, какие именно из этих приложений оставить или не устанавливать, нет — они уже присутствуют в системе по умолчанию.

Дополнительную нагрузку на интерфейс создает и большое количество сервисов от Google и Samsung. Часть из них дублирует друг друга по функциям. На смартфоне одновременно присутствуют два магазина приложений — Play Store и Galaxy Store, два голосовых помощника — Gemini и Bixby, два браузера — Chrome и Samsung Browser, две почтовые программы — Gmail и Outlook, а также два облачных сервиса — Drive и OneDrive.

После автоматического обновления всех установленных программ занятый объем памяти превысил 17 ГБ. Если добавить системные файлы, общее использование хранилища на Galaxy S26 Ultra превышает 40 ГБ еще до того, как владелец перенесет на устройство свои фото, видео, документы или установит собственные приложения. Для версии на 512 ГБ это почти 8% внутреннего хранилища.

Количество занятой памяти приложениями на Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: Android Authority

Для проверки смартфон сбросили до заводских настроек и настроили заново без восстановления личных данных или программ. После входа в учетные записи Google и Samsung устройство лишь автоматически обновило приложения через Play Store и Galaxy Store. Именно это состояние и показало, сколько памяти занимает базовый пользовательский опыт сразу после запуска.

Компания Samsung недавно обновила веб-сервис Try Galaxy, адаптировав его под новую оболочку One UI 8.5 и линейку Galaxy S26. С помощью этого инструмента пользователи могут в браузере воссоздать интерфейс смартфона и протестировать часть новых функций даже на устройствах других брендов.

В то же время производительность смартфона часто напрямую зависит от количества свободной памяти. Когда внутреннее хранилище почти заполнено, система начинает работать медленнее, а пользователь может столкнуться с ограничениями.