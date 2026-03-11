Експерти порівняли камери Galaxy S26 Ultra та iPhone 17 Pro — хто знімає краще

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra та Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфони Apple досі зберігають перевагу над Samsung у порівнянні камер. Хоча новий Galaxy S26 Ultra показав помітний результат порівняно з попередньою моделлю, iPhone 17 Pro виявився стабільнішим за сукупністю результатів.

Про це пише Gizmochina.

Як відрізняються камери Samsung Galaxy S26 Ultra та iPhone 17 Pro

Перші висновки DxOMark вказують, що Galaxy S26 Ultra справді покращив камеру в кількох важливих напрямках. Модель зберегла 50-мегапіксельний ультраширокий модуль і 10-мегапіксельний телевік 3x, а головні зміни Samsung зосередила на основній камері та далекому зумі.

Головним оновленням став 200-мегапіксельний основний сенсор зі світлішою діафрагмою f/1.4 замість f/1.7. За заявою Samsung, це дає змогу пропускати приблизно на 47% більше світла, що теоретично має покращувати деталізацію та зменшувати шум при слабкому освітленні.

Оновлення отримав і 50-мегапіксельний перископічний телевік 5x. Він використовує об'єктив f/2.9 та компактнішу конструкцію ALoP, через що світлі ділянки розмиття на задньому плані стали мати більш округлий вигляд. Водночас мінімальна дистанція фокусування зросла приблизно до 52 см, що може ускладнювати знімання зблизька.

За ранніми результатами тестування, ці зміни дали практичний ефект. Galaxy S26 Ultra краще передає дрібні деталі в темних сценах, демонструє нижчий рівень шуму, а відтінки шкіри мають природніший вигляд, ніж у Galaxy S25 Ultra. Портрети також виграли від оновленої обробки, особливо з точки зору балансу кадру та контролю шумів.

Знімок на камеру iPhone 17 Pro. Фото: DxOMark

Знімок на камеру Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: DxOMark



Попри це, iPhone 17 Pro залишився попереду в кількох ключових дисциплінах. Cмартфон Apple стабільніше працює в умовах слабкого освітлення, а також точніше відокремлює об'єкт від фону в портретному режимі на складних сценах. Galaxy S26 Ultra має труднощі з автофокусом під час розпізнавання облич і артефакти навколо об'єктів у портретних фото.

За ранньою оцінкою DxOMark, Samsung наблизилася до конкурента і помітно поліпшила камеру у порівнянні з попереднім поколінням, але iPhone 17 Pro поки що зберігає невелику перевагу в найскладніших сценаріях знімання.

Флагманський Galaxy S26 Ultra, попри ціну близько 1300 доларів, отримав проблему, яку зазвичай критикують у дешевших смартфонах. Пристрій постачається з великою кількістю сторонніх програм, встановлених ще до першого запуску.

Водночас власники iPhone іноді стикаються з іншою особливістю — камера може змінити точку фокусування саме в момент знімання, через що головний об'єкт у кадрі виходить менш різким. У таких випадках допомагає функція блокування експозиції та фокусу, яка дозволяє зафіксувати потрібну точку перед створенням фото.