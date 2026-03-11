Експерты сравнили камеры Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro — у кого получаются лучше фото

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra и Apple iPhone 17 Pro Max. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Samsung представила Galaxy S26 Ultra с обновленными камерами, которые показывают заметный прирост в качестве по сравнению с предыдущей моделью. Однако iPhone 17 Pro оказался более стабильным по результатам большинства тестов.

Как отличаются камеры Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro

Первые выводы DxOMark указывают, что Galaxy S26 Ultra действительно улучшил камеру в нескольких важных направлениях. Модель сохранила 50-мегапиксельный ультраширокий модуль и 10-мегапиксельный телевик 3x, а главные изменения Samsung сосредоточила на основной камере и дальнем зуме.

Главным обновлением стал 200-мегапиксельный основной сенсор с более светлой диафрагмой f/1.4 вместо f/1.7. По заявлению Samsung, это позволяет пропускать примерно на 47% больше света, что теоретически должно улучшать детализацию и уменьшать шум при слабом освещении.

Обновление получил и 50-мегапиксельный перископический телевик 5x. Он использует объектив f/2.9 и более компактную конструкцию ALoP, из-за чего светлые участки размытия на заднем плане стали иметь более округлый вид. В то же время минимальная дистанция фокусировки выросла примерно до 52 см, что может затруднять съемку вблизи.

По ранним результатам тестирования, эти изменения дали практический эффект. Galaxy S26 Ultra лучше передает мелкие детали в темных сценах, демонстрирует более низкий уровень шума, а оттенки кожи выглядят более естественно, чем у Galaxy S25 Ultra. Портреты также выиграли от обновленной обработки, особенно с точки зрения баланса кадра и контроля шумов.

Снимок на камеру iPhone 17 Pro. Фото: DxOMark

Снимок на камеру Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: DxOMark 1 / 2



Несмотря на это, iPhone 17 Pro остался впереди в нескольких ключевых дисциплинах. Смартфон Apple стабильнее работает в условиях слабого освещения, а также точнее отделяет объект от фона в портретном режиме на сложных сценах. Galaxy S26 Ultra имеет трудности с автофокусом при распознавании лиц и артефакты вокруг объектов в портретных фото.

По ранней оценке DxOMark, Samsung приблизилась к конкуренту и заметно улучшила камеру по сравнению с предыдущим поколением, но iPhone 17 Pro пока что сохраняет небольшое преимущество в самых сложных сценариях съемки.

Флагманский Galaxy S26 Ultra, несмотря на цену около 1300 долларов, получил проблему, которую обычно критикуют в более дешевых смартфонах. Устройство поставляется с большим количеством сторонних программ, установленных еще до первого запуска.

В то же время владельцы iPhone иногда сталкиваются с другой особенностью — камера может изменить точку фокусировки именно в момент съемки, из-за чего главный объект в кадре получается менее резким. В таких случаях помогает функция блокировки экспозиции и фокуса, которая позволяет зафиксировать нужную точку перед созданием фото.