Змініть ці 4 налаштування камери Samsung, щоб покращити якість фото

У смартфонах Samsung є кілька важливих параметрів камери, які можуть помітно покращити якість знімків ще до натискання кнопки спуску. Частина з них прихована в меню, тому багато користувачів просто не використовують можливості камери на повну.

Збільшити роздільну здатність знімків

Одне з перших налаштувань, на яке варто звернути увагу — роздільна здатність фото. У багатьох смартфонах Samsung, зокрема у флагманських моделях, камера за замовчуванням не використовує максимальну кількість мегапікселів. Якщо нічого не змінювати, користувач часто знімає у значно нижчій якості, ніж дозволяє сенсор.

Для цього в застосунку камери потрібно натиснути на позначку на кшталт 12M і вибрати вищий варіант, наприклад 50M або 200M. Водночас такі знімки займають більше пам'яті, тому ця опція не активована стандартно.

Увімкнути режим Pro

Ще одна важлива функція — режим Pro. Він дає змогу вручну керувати ISO, витримкою, балансом білого, фокусом та іншими параметрами, які зазвичай асоціюються з професійною камерою. Для досвідчених користувачів це спосіб точніше контролювати результат, а для тих, хто лише починає цікавитися мобільною фотографією — можливість краще зрозуміти, як саме працює камера смартфона. Активувати цей режим можна через вкладку More у застосунку камери.

Відкоригувати експозицію

Окремо варто звернути увагу на експозицію. Стандартні налаштування Samsung часто тяжіють до більш яскравої картинки, через що фото на сонці можуть мати пересвічений вигляд. У такій ситуації експозицію краще трохи зменшити. У темних умовах, навпаки, її можна підвищити, щоб сенсор захоплював більше світла. Це дозволяє краще зберігати деталі та кольори в кадрі.

Дозволити камері оптимізувати сцену

Ще одна функція, яка може покращити результат без ручного втручання — Scene Optimizer. Вона дозволяє камері самій розпізнавати сцену та підбирати відповідні параметри кольору, контрасту й обробки. У цьому ж меню можна змінити пріоритет роботи камери: зробити акцент або на максимальній якості, або на балансі між якістю і швидкістю, або на мінімальній обробці для швидкого захоплення руху.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони Apple досі зберігають перевагу над Samsung у порівнянні камер. Попри помітний прогрес нового Galaxy S26 Ultra відносно попередньої моделі, iPhone 17 Pro виявився стабільнішим за сукупністю результатів і в підсумку зберіг лідерство.

Також Новини.LIVE розповідали, що камера iPhone іноді може некоректно визначати головний об'єкт у кадрі й зміщувати фокус на фон саме в найневдаліший момент. Уникнути цього допомагає вбудована функція фіксації фокуса та експозиції.