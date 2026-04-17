Эксперты составили ТОП-5 смартфонов Xiaomi для покупки в 2026 году

Эксперты назвали 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2026 году

Дата публикации 17 апреля 2026 10:34
Смартфон Xiaomi в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Эксперты протестировали сотни смартфонов Xiaomi и составили рейтинг пяти лучших моделей по состоянию на апрель 2026 года. В список вошли как флагманы, так и более доступные варианты для ежедневного использования.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на TechRadar.

Какие смартфоны Xiaomi признаны лучшими

Лучшим выбором для большинства пользователей назвали базовый Xiaomi 17. Смартфон получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, OLED-экран, камеры Leica, хорошую автономность и быструю зарядку до 65% за 30 минут. Стартовая цена — 39 149 грн.

Смартфон Xiaomi 17
Смартфон Xiaomi 17. Фото: ek.ua

Лучшим премиальным смартфоном назван Xiaomi 15 Ultra. Модель выделили за топовую производительность и продвинутую камеру. Смартфон оснащен несколькими 50-МП сенсорами, мощным телеобъективом и флагманским чипом Snapdragon.

Лучшим по соотношению цены и качества выделили Xiaomi 15T Pro. Его назвали флагманом по цене среднего класса. Он получил Dimensity 9400+, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей, защиту IP68, батарею на 5500 мАч и 12 ГБ оперативной памяти.

Лучшим недорогим смартфоном стал Poco X8 Pro Max. Его главное преимущество — автономность. Аккумулятор на 8500 мАч позволяет работать без зарядки два-три дня, хотя камера здесь проще, чем в более дорогих смартфонах.

Лучшим складным смартфоном назван Xiaomi Mix Flip. Он стал лучшим среди складных моделей бренда.

Смартфон Xiaomi Mix Flip
Смартфон Xiaomi Mix Flip. Фото: ek.ua

Смартфон сочетает компактный формат, высокую производительность и хорошие камеры, но уступает классическим моделям по автономности и защите от влаги.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны Xiaomi часто поддерживают очень быструю зарядку, однако по умолчанию система может программно сдерживать ее, чтобы снизить нагрев и меньше нагружать аккумулятор. В то же время в HyperOS предусмотрен скрытый режим, который позволяет временно поднять скорость зарядки до максимального уровня, если пользователю критически не хватает времени.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году шесть моделей Xiaomi и Redmi должны перейти в статус End of Life, то есть потерять дальнейшую поддержку в виде патчей безопасности и системных обновлений. Несмотря на то, что сами устройства продолжат работать, они больше не будут получать новых программных улучшений и защиты от актуальных цифровых угроз.

Владимир Мололкин — редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
