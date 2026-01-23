Бюджетных смартфонов станет меньше — Xiaomi уже сократила планы поставок на 2026 год

Дефицит памяти вынуждает Xiaomi сокращать производство смартфонов
Китайские производители смартфонов пересматривают планы поставок на 2026 год из-за подорожания чипов памяти на фоне глобального дефицита. По данным источников в цепочке поставок, больше всего корректировки коснулись Xiaomi и Transsion — речь идет о десятках миллионов устройств.
Об этом пишет South China Morning Post.
Как изменились планы производства Xiaomi на 2026 год
Xiaomi уменьшила последний прогноз поставок на 2026 год на диапазон от 10 до 70 млн единиц в рекомендациях для поставщиков. Это произошло после цели в 180 млн смартфонов, которую компания устанавливала в четвертом квартале прошлого года.
Transsion — бюджетный производитель — снизил годовую цель на 30-45 млн единиц, тогда как первоначальный план составлял около 115 млн. Источники подчеркивают, что конечные цифры могут меняться в зависимости от рыночной ситуации, а наибольший удар наносят именно расходы на память.
Сокращение прогнозов происходит на фоне "суперцикла" в секторе памяти: три крупнейших поставщика — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology — переориентируют мощности на продукты для ИИ, из-за чего для потребительской электроники формируется дефицит. На этом фоне бренды обновляют прогнозы "в движении" и делают это осторожно — один из представителей цепочки поставок описал ситуацию как еженедельный пересмотр производственных планов.
Отдельно источники обращают внимание, что цифры поставок Xiaomi и Transsion могут существенно отличаться внутри цепочки: компании якобы дают более высокие прогнозы производителям чипов памяти, чтобы получить лучшее распределение ресурсов, и более низкие — другим поставщикам компонентов для усиления позиций в переговорах по ценам.
В то же время некоторые игроки, в частности Huawei, могут быть менее уязвимыми благодаря более тесным связям с китайскими производителями памяти вроде ChangXin Memory Technologies.
Аналитики IDC в декабре уменьшили прогноз для мирового рынка смартфонов, ожидая падения продаж на 2,9-5,2%. Наибольшие риски, по оценке компании, приходятся на китайских Android-производителей, ориентированных на нижний ценовой сегмент. В IDC также описывают настроение индустрии как более пессимистичное в первой половине 2026 года и связывают надежды со сценарием, при котором ИИ-спрос на память достигнет пика во второй половине 2026 года и ослабит давление на цены, хотя уверенность в таком развитии событий остается низкой.
Напомним, в 2026 году смартфоны рискуют существенно подорожать из-за нехватки DRAM и стремительного роста цен на ключевые компоненты. Чтобы удержать себестоимость, производители уже обсуждают компромиссные решения — в частности возвращение 4 ГБ оперативной памяти в бюджетных моделях.
Также мы писали, что дефицит DRAM может отбросить рынок смартфонов на несколько лет назад в вопросе характеристик памяти. Согласно новому отчету, компании могут снова выпускать недорогие устройства с 4 ГБ ОЗУ, тогда как переход флагманов на 16 ГБ заметно замедлится.
