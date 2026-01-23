Бюджетных смартфонов станет меньше — Xiaomi уже сократила планы поставок на 2026 год

Смартфоны Xiaomi. Фото: Unsplash

Китайские производители смартфонов пересматривают планы поставок на 2026 год из-за подорожания чипов памяти на фоне глобального дефицита. По данным источников в цепочке поставок, больше всего корректировки коснулись Xiaomi и Transsion — речь идет о десятках миллионов устройств.

Об этом пишет South China Morning Post.

Реклама

Читайте также:

Как изменились планы производства Xiaomi на 2026 год

Xiaomi уменьшила последний прогноз поставок на 2026 год на диапазон от 10 до 70 млн единиц в рекомендациях для поставщиков. Это произошло после цели в 180 млн смартфонов, которую компания устанавливала в четвертом квартале прошлого года.

Transsion — бюджетный производитель — снизил годовую цель на 30-45 млн единиц, тогда как первоначальный план составлял около 115 млн. Источники подчеркивают, что конечные цифры могут меняться в зависимости от рыночной ситуации, а наибольший удар наносят именно расходы на память.

Сокращение прогнозов происходит на фоне "суперцикла" в секторе памяти: три крупнейших поставщика — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology — переориентируют мощности на продукты для ИИ, из-за чего для потребительской электроники формируется дефицит. На этом фоне бренды обновляют прогнозы "в движении" и делают это осторожно — один из представителей цепочки поставок описал ситуацию как еженедельный пересмотр производственных планов.

Отдельно источники обращают внимание, что цифры поставок Xiaomi и Transsion могут существенно отличаться внутри цепочки: компании якобы дают более высокие прогнозы производителям чипов памяти, чтобы получить лучшее распределение ресурсов, и более низкие — другим поставщикам компонентов для усиления позиций в переговорах по ценам.

В то же время некоторые игроки, в частности Huawei, могут быть менее уязвимыми благодаря более тесным связям с китайскими производителями памяти вроде ChangXin Memory Technologies.

Аналитики IDC в декабре уменьшили прогноз для мирового рынка смартфонов, ожидая падения продаж на 2,9-5,2%. Наибольшие риски, по оценке компании, приходятся на китайских Android-производителей, ориентированных на нижний ценовой сегмент. В IDC также описывают настроение индустрии как более пессимистичное в первой половине 2026 года и связывают надежды со сценарием, при котором ИИ-спрос на память достигнет пика во второй половине 2026 года и ослабит давление на цены, хотя уверенность в таком развитии событий остается низкой.

Напомним, в 2026 году смартфоны рискуют существенно подорожать из-за нехватки DRAM и стремительного роста цен на ключевые компоненты. Чтобы удержать себестоимость, производители уже обсуждают компромиссные решения — в частности возвращение 4 ГБ оперативной памяти в бюджетных моделях.

Также мы писали, что дефицит DRAM может отбросить рынок смартфонов на несколько лет назад в вопросе характеристик памяти. Согласно новому отчету, компании могут снова выпускать недорогие устройства с 4 ГБ ОЗУ, тогда как переход флагманов на 16 ГБ заметно замедлится.