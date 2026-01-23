Бюджетних смартфонів стане менше — Xiaomi вже скоротила плани постачань на 2026 рік

Дефіцит пам'яті змушує Xiaomi скорочувати виробництво смартфонів
Китайські виробники смартфонів переглядають плани постачань на 2026 рік через подорожчання чипів пам'яті на тлі глобального дефіциту. За даними джерел у ланцюжку постачань, найбільше коригування торкнулося Xiaomi та Transsion — йдеться про десятки мільйонів пристроїв.
Про це пише South China Morning Post.
Як змінилися плани виробництва Xiaomi на 2026 рік
Xiaomi зменшила останній прогноз постачань на 2026 рік на діапазон від 10 до 70 млн одиниць у рекомендаціях для постачальників. Це відбулося після цілі у 180 млн смартфонів, яку компанія встановлювала у четвертому кварталі минулого року.
Transsion — бюджетний виробник — знизив річну ціль на 30-45 млн одиниць, тоді як початковий план становив близько 115 млн. Джерела підкреслюють, що кінцеві цифри можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації, а найбільший удар завдають саме витрати на пам'ять.
Скорочення прогнозів відбувається на тлі "суперциклу" в секторі пам'яті: три найбільші постачальники — Samsung Electronics, SK Hynix і Micron Technology — переорієнтовують потужності на продукти для ШІ, через що для споживчої електроніки формується дефіцит. На цьому фоні бренди оновлюють прогнози "в русі" та роблять це обережно — один із представників ланцюжка постачань описав ситуацію як щотижневий перегляд виробничих планів.
Окремо джерела звертають увагу, що цифри постачань Xiaomi і Transsion можуть суттєво відрізнятися всередині ланцюжка: компанії нібито дають вищі прогнози виробникам чипів пам'яті, щоб отримати кращий розподіл ресурсів, і нижчі — іншим постачальникам компонентів для посилення позицій у переговорах щодо цін.
Водночас деякі гравці, зокрема Huawei, можуть бути менш уразливими завдяки тіснішим зв'язкам із китайськими виробниками пам'яті на кшталт ChangXin Memory Technologies.
Аналітики IDC у грудні зменшили прогноз для світового ринку смартфонів, очікуючи падіння продажів на 2,9-5,2%. Найбільші ризики, за оцінкою компанії, припадають на китайських Android-виробників, орієнтованих на нижній ціновий сегмент. У IDC також описують настрій індустрії як більш песимістичний у першій половині 2026 року та пов'язують надії зі сценарієм, за якого ШІ-попит на пам'ять досягне піку в другій половині 2026 року і послабить тиск на ціни, хоча впевненість у такому розвитку подій залишається низькою.
Нагадаємо, у 2026 році смартфони ризикують суттєво подорожчати через нестачу DRAM і стрімке зростання цін на ключові компоненти. Щоб утримати собівартість, виробники вже обговорюють компромісні рішення — зокрема повернення 4 ГБ оперативної пам'яті в бюджетних моделях.
Також ми писали, що дефіцит DRAM може відкинути ринок смартфонів на кілька років назад у питанні характеристик пам'яті. Згідно з новим звітом, компанії можуть знову випускати недорогі пристрої з 4 ГБ ОЗП, тоді як перехід флагманів на 16 ГБ помітно сповільниться.
