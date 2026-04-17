Експерти склали ТОП-5 смартфонів Xiaomi для купівлі у 2026 році

Експерти протестували сотні смартфонів Xiaomi і склали рейтинг п'яти найкращих моделей станом на квітень 2026 року. До списку увійшли як флагмани, так і доступніші варіанти для щоденного використання.

Які смартфони Xiaomi визнано найкращими

Найкращим вибором для більшості користувачів назвали базовий Xiaomi 17. Смартфон отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5, OLED-екран, камери Leica, хорошу автономність і швидку зарядку до 65% за 30 хвилин. Стартова ціна — 39 149 грн.

Найкращим преміальним смартфоном названо Xiaomi 15 Ultra. Модель виділили за топову продуктивність і просунуту камеру. Смартфон оснащений кількома 50-МП сенсорами, потужним телеоб'єктивом і флагманським чипом Snapdragon.

Найкращим за співвідношенням ціни та якості виділили Xiaomi 15T Pro. Його назвали флагманом за ціною середнього класу. Він отримав Dimensity 9400+, 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей, захист IP68, батарею на 5500 мАг і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Читайте також:

Найкращим недорогим смартфоном став Poco X8 Pro Max. Його головна перевага — автономність. Акумулятор на 8500 мАг дозволяє працювати без зарядки два-три дні, хоча камера тут простіша, ніж у дорожчих смартфонах.

Найкращим складаним смартфоном названо Xiaomi Mix Flip. Він став найкращим серед складаних моделей бренду.

Смартфон поєднує компактний формат, високу продуктивність і хороші камери, але поступається класичним моделям за автономністю та захистом від вологи.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони Xiaomi часто підтримують дуже швидке заряджання, однак за замовчуванням система може програмно стримувати його, щоб знизити нагрів і менше навантажувати акумулятор. Водночас у HyperOS передбачено прихований режим, який дає змогу тимчасово підняти швидкість заряджання до максимального рівня, якщо користувачеві критично бракує часу.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році шість моделей Xiaomi та Redmi мають перейти в статус End of Life, тобто втратити подальшу підтримку у вигляді патчів безпеки та системних оновлень. Попри те, що самі пристрої продовжать працювати, вони більше не отримуватимуть нових програмних поліпшень і захисту від актуальних цифрових загроз.