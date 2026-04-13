Эксперты назвали характеристики идеального Android-смартфона в 2026 году

В 2026 году рынок Android-смартфонов все четче смещается в сторону больших экранов, 120-герцовых дисплеев и конфигураций с 8-12 ГБ оперативной памяти. Новое исследование AnTuTu показало, что компактные модели почти исчезли из массового сегмента, а базовым стандартом фактически стали устройства с 256 ГБ памяти и экранами более 6,7 дюйма.

Какой смартфон на Android является идеальным для покупки в 2026 году

AnTuTu в свежем срезе предпочтений Android-пользователей зафиксировал дальнейшее доминирование больших дисплеев. Смартфоны с диагональю более 6,7 дюйма уже занимают почти половину рынка, тогда как модели с экранами около 6-6,2 дюйма сократились примерно до 5% и фактически перешли в нишевый сегмент.

Еще один заметный тренд — окончательное закрепление частоты обновления 120 Гц как нового стандарта. По данным исследования, доля таких дисплеев уже превысила 50%, а значит высокая герцовка перестала быть особенностью только дорогих моделей. Зато доля 60-герцовых экранов снизилась примерно до 33%.

Самым массовым разрешением на Android-смартфонах остается 1080p — на него приходится около половины устройств. При этом наиболее заметный рост показывает формат 1.5K, который уже занял примерно треть рынка и опережает 720p, который все больше теряет позиции.

В процессорном сегменте большинство пользователей, по данным AnTuTu, выбирают смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon — их доля составляет около 53%. MediaTek остается вторым по популярности с примерно 35%. Отдельно в исследовании отмечается почти полное доминирование 8-ядерных чипов, которые занимают 97% рынка.

Отдельно AnTuTu зафиксировал рост конфигураций памяти. Более 75% пользователей отдают предпочтение моделям с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти: доли этих вариантов составляют около 39% и 36% соответственно. Самым популярным накопителем стал 256 ГБ, который имеют примерно 49% смартфонов, тогда как 128 ГБ остается вторым по распространенности вариантом с долей около 26%.

Среди операционных систем самым заметным изменением стал быстрый переход на Android 16. По данным исследования, доля этой версии выросла сразу на 26% за квартал и теперь составляет 52%. На второй позиции остается Android 15.

