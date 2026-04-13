Експерти назвали характеристики ідеального Android-смартфона у 2026 році

Android-смартфон на столі.

У 2026 році ринок Android-смартфонів дедалі чіткіше зміщується в бік великих екранів, 120-герцових дисплеїв і конфігурацій із 8-12 ГБ оперативної пам'яті. Нове дослідження AnTuTu показало, що компактні моделі майже зникли з масового сегмента, а базовим стандартом фактично стали пристрої з 256 ГБ пам'яті та екранами понад 6,7 дюйма.

Який смартфон на Android є ідеальним для купівлі у 2026 році

AnTuTu у свіжому зрізі вподобань Android-користувачів зафіксував подальше домінування великих дисплеїв. Смартфони з діагоналлю понад 6,7 дюйма вже займають майже половину ринку, тоді як моделі з екранами близько 6-6,2 дюйма скоротилися приблизно до 5% і фактично перейшли в нішевий сегмент.

Найпопулярніша діагональ екрана серед смартфонів. Фото: AnTuTu

Ще один помітний тренд — остаточне закріплення частоти оновлення 120 Гц як нового стандарту. За даними дослідження, частка таких дисплеїв уже перевищила 50%, а отже висока герцовка перестала бути особливістю лише дорогих моделей. Натомість частка 60-герцових екранів знизилася приблизно до 33%.

Найпопулярніша частота оновлення екрана серед смартфонів. Фото: AnTuTu

Наймасовішою роздільною здатністю на Android-смартфонах залишається 1080p — на неї припадає близько половини пристроїв. Водночас найпомітніше зростання показує формат 1.5K, який уже зайняв приблизно третину ринку та випереджає 720p, що дедалі більше втрачає позиції.

Найпопулярніша роздільна здатність екрана серед смартфонів. Фото: AnTuTu

У процесорному сегменті більшість користувачів, за даними AnTuTu, обирають смартфони на базі Qualcomm Snapdragon — їхня частка становить близько 53%. MediaTek залишається другим за популярністю з приблизно 35%. Окремо в дослідженні відзначається майже повне домінування 8-ядерних чипів, які займають 97% ринку.

Найпопулярніший бренд процесорів для смартфонів. Фото: AnTuTu

Окремо AnTuTu зафіксував зростання конфігурацій пам'яті. Понад 75% користувачів віддають перевагу моделям із 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті: частки цих варіантів становлять близько 39% і 36% відповідно. Найпопулярнішим накопичувачем став 256 ГБ, який мають приблизно 49% смартфонів, тоді як 128 ГБ залишається другим за поширеністю варіантом із часткою близько 26%.

Найпопулярніший обсяг оперативної пам'яті в смартфонах. Фото: AnTuTu

Найпопулярніший обсяг вбудованої пам'яті в смартфонах. Фото: AnTuTu 1 / 2



Серед операційних систем найпомітнішою зміною став швидкий перехід на Android 16. За даними дослідження, частка цієї версії зросла одразу на 26% за квартал і тепер становить 52%. На другій позиції залишається Android 15.

Найпопулярніша версія Android в смартфонах. Фото: AnTuTu

