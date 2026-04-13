Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Який вигляд має ідеальний Android-смартфон у 2026 році

Який вигляд має ідеальний Android-смартфон у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 16:32
Експерти назвали характеристики ідеального Android-смартфона у 2026 році
Android-смартфон на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

У 2026 році ринок Android-смартфонів дедалі чіткіше зміщується в бік великих екранів, 120-герцових дисплеїв і конфігурацій із 8-12 ГБ оперативної пам'яті. Нове дослідження AnTuTu показало, що компактні моделі майже зникли з масового сегмента, а базовим стандартом фактично стали пристрої з 256 ГБ пам'яті та екранами понад 6,7 дюйма.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на AnTuTu.

Який смартфон на Android є ідеальним для купівлі у 2026 році

AnTuTu у свіжому зрізі вподобань Android-користувачів зафіксував подальше домінування великих дисплеїв. Смартфони з діагоналлю понад 6,7 дюйма вже займають майже половину ринку, тоді як моделі з екранами близько 6-6,2 дюйма скоротилися приблизно до 5% і фактично перейшли в нішевий сегмент.

Самая популярная диагональ экрана среди смартфонов
Найпопулярніша діагональ екрана серед смартфонів. Фото: AnTuTu

Ще один помітний тренд — остаточне закріплення частоти оновлення 120 Гц як нового стандарту. За даними дослідження, частка таких дисплеїв уже перевищила 50%, а отже висока герцовка перестала бути особливістю лише дорогих моделей. Натомість частка 60-герцових екранів знизилася приблизно до 33%.

Самая популярная частота обновления экрана среди смартфонов
Найпопулярніша частота оновлення екрана серед смартфонів. Фото: AnTuTu

Наймасовішою роздільною здатністю на Android-смартфонах залишається 1080p — на неї припадає близько половини пристроїв. Водночас найпомітніше зростання показує формат 1.5K, який уже зайняв приблизно третину ринку та випереджає 720p, що дедалі більше втрачає позиції.

Самое популярное разрешение экрана среди смартфонов
Найпопулярніша роздільна здатність екрана серед смартфонів. Фото: AnTuTu

У процесорному сегменті більшість користувачів, за даними AnTuTu, обирають смартфони на базі Qualcomm Snapdragon — їхня частка становить близько 53%. MediaTek залишається другим за популярністю з приблизно 35%. Окремо в дослідженні відзначається майже повне домінування 8-ядерних чипів, які займають 97% ринку.

Самый популярный бренд процессоров для смартфонов
Найпопулярніший бренд процесорів для смартфонів. Фото: AnTuTu

Окремо AnTuTu зафіксував зростання конфігурацій пам'яті. Понад 75% користувачів віддають перевагу моделям із 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті: частки цих варіантів становлять близько 39% і 36% відповідно. Найпопулярнішим накопичувачем став 256 ГБ, який мають приблизно 49% смартфонів, тоді як 128 ГБ залишається другим за поширеністю варіантом із часткою близько 26%.

  • Найпопулярніший обсяг оперативної пам'яті в смартфонах
    Найпопулярніший обсяг оперативної пам'яті в смартфонах. Фото: AnTuTu
  • Найпопулярніший обсяг вбудованої пам'яті в смартфонах
    Найпопулярніший обсяг вбудованої пам'яті в смартфонах. Фото: AnTuTu
1 / 2
Серед операційних систем найпомітнішою зміною став швидкий перехід на Android 16. За даними дослідження, частка цієї версії зросла одразу на 26% за квартал і тепер становить 52%. На другій позиції залишається Android 15.

Самая популярная версия Android
Найпопулярніша версія Android в смартфонах. Фото: AnTuTu

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть дорогий смартфон із часом може почати працювати повільніше, підвисати або реагувати на дії користувача із затримкою. У багатьох випадках звичайне перезавантаження залишається найпростішим способом швидко усунути дрібні збої та повернути пристрою стабільнішу роботу.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони та інші гаджети з вітрини можуть здаватися привабливішими через нижчу ціну, однак така покупка нерідко супроводжується додатковими ризиками. Навіть якщо пристрій зовні має справний вигляд, його реальний стан, рівень зношення чи комплектація не завжди відповідають очікуванням, які зазвичай пов'язують із новою технікою.

AnTuTu Android-смартфон характеристики смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації