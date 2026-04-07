Чому не варто купувати смартфон з вітрини: головні ризики

Смартфони та інші гаджети з вітрини можуть приваблювати нижчою ціною, але така покупка пов'язана з низкою ризиків. Навіть якщо пристрій має справний вигляд, його стан і комплектація не завжди відповідають очікуванням від нової техніки.

Чому не варто купувати гаджети з вітрини

Техніка, яка тривалий час перебуває на вітрині, зазвичай проходить через руки багатьох відвідувачів магазину. Через це смартфон фактично вже використовується ще до продажу, навіть якщо формально його не вважають вживаним.

Окрема проблема стосується стану самого пристрою. Якщо телефон довго працює у вітринному режимі, це може впливати на акумулятор, а екран з часом ризикує отримати ознаки вигоряння. Для покупця це означає, що ресурс окремих компонентів може бути нижчим, ніж у повністю нового гаджета.

Ризики стосуються і комплектації. Коли коробку вже відкривали, зростає ймовірність, що всередині може не вистачати частини аксесуарів або документів, які зазвичай йдуть у комплекті.

Ще один важливий момент — гарантія. Якщо смартфон уже активували раніше, гарантійний строк може відраховуватися не з моменту покупки, а з моменту першого запуску. У підсумку покупець ризикує отримати менше гарантійного часу, ніж очікував.

Нижча ціна в таких випадках справді може мати привабливий вигляд. Водночас перед покупкою варто зважити, чи компенсує запропонована знижка можливий знос пристрою, скорочену гарантію та інші недоліки, характерні для вітринної техніки.

