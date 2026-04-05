Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому правило "20-80" зарядки смартфона більше не актуальне

Чому правило "20-80" зарядки смартфона більше не актуальне

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 06:32
Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Звична порада тримати заряд смартфона в межах 20-80% уже не є такою обов'язковою, як раніше. Сучасні телефони навчилися значно точніше керувати процесом заряджання, і тепер головною загрозою для акумулятора дедалі частіше стає не сам відсоток заряду, а перегрів.

Про це розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому правило "20-80" втратило колишнє значення

Раніше вважалося, що найбільше батареї шкодять повні цикли розряду й заряджання, а особливо — останні відсотки біля 100%. Саме тому й з'явилося правило, за яким заряд радили тримати між 20% і 80%.

Логіка була простою: ближче до максимуму батарея заряджається повільніше, напруга підвищується, а це створює додаткове навантаження на її хімію. Але з часом самі смартфони стали значно краще контролювати цей процес.

У сучасних моделях за заряд відповідають точніші контролери живлення. Вони самі регулюють подачу струму, використовують внутрішні буфери безпеки та зменшують навантаження на акумулятор у найчутливіших зонах.

Читайте також:

Тобто частина того, що раніше користувач мав контролювати вручну, тепер уже закладена в самі алгоритми телефона. Саме тому старе правило поступово втрачає свою жорстку актуальність.

Що насправді найбільше зношує батарею

Попри розвиток контролерів, один чинник залишається головним — це тепло. Саме перегрів під час заряджання або активного використання телефону найшвидше скорочує ресурс акумулятора.

Коли температура підіймається вище 40-45 °C, всередині батареї починають пришвидшуватися реакції, які руйнують захисний шар на аноді та зменшують запас іонів літію. У результаті місткість падає, і цей процес уже не можна повернути назад.

Чи шкодить батареї швидке заряджання

Поява зарядок на 120 Вт і більше справді викликає підозру, що акумулятор має зношуватися швидше. Але виробники намагаються зменшити ці ризики за рахунок інженерних рішень.

Серед таких підходів — двосекційні батареї, які заряджаються паралельно меншими струмами, а також винесення найгарячіших елементів контролера з корпуса смартфона в сам адаптер. Саме так компанії намагаються стримувати перегрів і продовжувати ресурс батареї.

Водночас повністю обійти фізику не виходить. Швидке заряджання майже завжди означає вищі температури, ніж повільне, а отже саме тепло залишається головним ризиком.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть надійний смартфон, який роками працював без серйозних проблем, із часом може почати дедалі частіше давати збої та втрачати практичність у щоденному користуванні. Існує кілька характерних ознак, які вказують, що пристрій уже наблизився до моменту заміни.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато власників Android-смартфонів використовують свої пристрої лише на базовому рівні й нерідко не помічають, як окремі щоденні звички погіршують досвід користування. Частина корисних функцій часто залишається поза увагою, тоді як деякі поширені помилки безпосередньо впливають на швидкість роботи смартфона.

зарядка для смартфона заряджання смартфона акумулятор смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації