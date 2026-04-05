Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Звична порада тримати заряд смартфона в межах 20-80% уже не є такою обов'язковою, як раніше. Сучасні телефони навчилися значно точніше керувати процесом заряджання, і тепер головною загрозою для акумулятора дедалі частіше стає не сам відсоток заряду, а перегрів.

Чому правило "20-80" втратило колишнє значення

Раніше вважалося, що найбільше батареї шкодять повні цикли розряду й заряджання, а особливо — останні відсотки біля 100%. Саме тому й з'явилося правило, за яким заряд радили тримати між 20% і 80%.

Логіка була простою: ближче до максимуму батарея заряджається повільніше, напруга підвищується, а це створює додаткове навантаження на її хімію. Але з часом самі смартфони стали значно краще контролювати цей процес.

У сучасних моделях за заряд відповідають точніші контролери живлення. Вони самі регулюють подачу струму, використовують внутрішні буфери безпеки та зменшують навантаження на акумулятор у найчутливіших зонах.

Тобто частина того, що раніше користувач мав контролювати вручну, тепер уже закладена в самі алгоритми телефона. Саме тому старе правило поступово втрачає свою жорстку актуальність.

Що насправді найбільше зношує батарею

Попри розвиток контролерів, один чинник залишається головним — це тепло. Саме перегрів під час заряджання або активного використання телефону найшвидше скорочує ресурс акумулятора.

Коли температура підіймається вище 40-45 °C, всередині батареї починають пришвидшуватися реакції, які руйнують захисний шар на аноді та зменшують запас іонів літію. У результаті місткість падає, і цей процес уже не можна повернути назад.

Чи шкодить батареї швидке заряджання

Поява зарядок на 120 Вт і більше справді викликає підозру, що акумулятор має зношуватися швидше. Але виробники намагаються зменшити ці ризики за рахунок інженерних рішень.

Серед таких підходів — двосекційні батареї, які заряджаються паралельно меншими струмами, а також винесення найгарячіших елементів контролера з корпуса смартфона в сам адаптер. Саме так компанії намагаються стримувати перегрів і продовжувати ресурс батареї.

Водночас повністю обійти фізику не виходить. Швидке заряджання майже завжди означає вищі температури, ніж повільне, а отже саме тепло залишається головним ризиком.

