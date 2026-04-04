Коли міняти смартфон: головні ознаки, що час оновити телефон

Смартфон може справно служити не один рік, але рано чи пізно навіть надійний пристрій починає створювати проблеми. Є кілька чітких сигналів, які підказують, що телефон уже наблизився до моменту заміни, хоча в окремих випадках ситуацію ще можна виправити без купівлі нового гаджета.

Смартфон більше не отримує оновлень

Одна з найпомітніших ознак — припинення оновлень операційної системи. У різних виробників терміни підтримки відрізняються: одні оновлюють моделі близько трьох років, інші можуть розтягувати цей період до семи.

Коли великі апдейти закінчуються, користувач поступово втрачає доступ до нових функцій. Згодом деякі додатки починають працювати гірше або зовсім перестають запускатися, а без оновлень безпеки сам пристрій стає більш уразливим.

Батарея сідає надто швидко

Якщо смартфон доводиться заряджати кілька разів на день, це вже типовий сигнал зношеного акумулятора. У деяких випадках проблему ще можна вирішити заміною батареї, але інколи доцільніше вже подумати про оновлення самого пристрою.

Додатковою ознакою втомленої батареї може бути й те, що телефон став заряджатися повільніше, ніж кілька місяців тому. Також варто перевірити сам роз'єм живлення, бо пил і бруд іноді заважають нормальному контакту кабелю.

Телефон починає грітися без очевидної причини

Ще одна тривожна ознака — перегрівання буквально "на рівному місці". Джерелом проблеми може бути чипсет, акумулятор, камера або інші внутрішні модулі, а постійний перегрів з часом тягне за собою тротлінг, зниження яскравості екрана та інші збої.

Спочатку в такій ситуації варто спробувати перезавантаження або скидання до заводських налаштувань. Якщо після цього смартфон усе одно помітно гріється майже під час будь-якої задачі, це вже серйозний аргумент на користь заміни.

Смартфон сам перезавантажується і зависає

Самовільні перезавантаження та постійні підвисання теж часто вказують, що зі смартфоном уже не все гаразд. Іноді проблема буває програмною, і тоді може допомогти скидання або видалення якогось проблемного застосунку.

Але бувають і апаратні причини: неполадки з пам'яттю, акумулятором, контактами чи іншими компонентами. У деяких випадках допомагає сервіс, а в інших простіше й логічніше вже переходити на новий пристрій. Варто також перевірити телефон без чохла, бо іноді саме він тисне на кнопки або заважає роботі смартфона через магнітну застібку.

Екран починає погано реагувати на дотики

Коли дисплей не завжди сприймає натискання, проблема не завжди одразу означає кінець телефону. Іноді чутливість падає через вологу, бруд, рукавички або стару захисну плівку з бульбашками.

Але якщо на екрані є тріщини, сколи або після падіння почали відходити контакти, без ремонту вже не обійтися. Якщо ж проблеми з сенсором йдуть разом із перегріванням або зависаннями, це вже має вигляд більш серйозного сигналу, що пристрій наблизився до заміни.

З'являються проблеми зі зв'язком і Wi-Fi

Ще одна важлива ознака — нестабільна робота мережі або Wi-Fi. У старих смартфонів це часто проявляється поступово, а в деяких нових моделей, привезених з інших країн, проблеми можуть виникати через несумісність із локальними стандартами зв'язку.

Спочатку варто перевірити найпростіші речі: увімкнути і вимкнути авіарежим, перезавантажити смартфон, подивитися на стан SIM-картки. Вона могла зміститися, забруднитися або просто вийти з ладу. Але якщо проблеми зі зв'язком повторюються постійно, це вже ще один привід замислитися про оновлення пристрою.

