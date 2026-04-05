Правило "20-80" больше не работает: как правильно заряжать смартфон в 2026 году

Привычный совет держать заряд смартфона в пределах 20-80% уже не является таким обязательным, как раньше. Современные телефоны научились значительно точнее управлять процессом зарядки, и теперь главной угрозой для аккумулятора все чаще становится не сам процент заряда, а перегрев.

Почему правило "20-80" утратило былое значение

Раньше считалось, что больше всего батарее вредят полные циклы разряда и зарядки, а особенно — последние проценты около 100%. Именно поэтому и появилось правило, по которому заряд советовали держать между 20% и 80%.

Логика была простой: ближе к максимуму батарея заряжается медленнее, напряжение повышается, а это создает дополнительную нагрузку на ее химию. Но со временем сами смартфоны стали значительно лучше контролировать этот процесс.

В современных моделях за заряд отвечают более точные контроллеры питания. Они сами регулируют подачу тока, используют внутренние буферы безопасности и уменьшают нагрузку на аккумулятор в самых чувствительных зонах.

Читайте также:

То есть часть того, что раньше пользователь должен был контролировать вручную, теперь уже заложена в сами алгоритмы телефона. Именно поэтому старое правило постепенно теряет свою жесткую актуальность.

Что на самом деле больше всего изнашивает батарею

Несмотря на развитие контроллеров, один фактор остается главным — это тепло. Именно перегрев во время зарядки или активного использования телефона быстрее всего сокращает ресурс аккумулятора.

Когда температура поднимается выше 40-45 °C, внутри батареи начинают ускоряться реакции, которые разрушают защитный слой на аноде и уменьшают запас ионов лития. В результате емкость падает, и этот процесс уже нельзя повернуть вспять.

Вредит ли батарее быстрая зарядка

Появление зарядок на 120 Вт и более действительно вызывает подозрение, что аккумулятор должен изнашиваться быстрее. Но производители пытаются уменьшить эти риски за счет инженерных решений.

Среди таких подходов — двухсекционные батареи, которые заряжаются параллельно меньшими токами, а также вынесение самых горячих элементов контроллера из корпуса смартфона в сам адаптер. Именно так компании пытаются сдерживать перегрев и продлевать ресурс батареи.

В то же время полностью обойти физику не получается. Быстрая зарядка почти всегда означает более высокие температуры, чем медленная, а значит именно тепло остается главным риском.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже надежный смартфон, который годами работал без серьезных проблем, со временем может начать все чаще давать сбои и терять практичность в ежедневном пользовании. Существует несколько характерных признаков, которые указывают, что устройство уже приблизилось к моменту замены.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие владельцы Android-смартфонов используют свои устройства только на базовом уровне и нередко не замечают, как отдельные ежедневные привычки ухудшают опыт пользования. Часть полезных функций часто остается без внимания, тогда как некоторые распространенные ошибки непосредственно влияют на скорость работы смартфона.