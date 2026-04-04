10 ошибок пользователей Android, которые ухудшают опыт использования смартфона

Большинство владельцев Android-смартфонов пользуются лишь базовыми возможностями своих устройств и часто даже не замечают, как отдельные привычки делают пользование менее удобным. Часть полезных функций остается выключенной, а некоторые распространенные ошибки напрямую влияют на скорость, комфорт и общий опыт работы со смартфоном.

Игнорирование разблокировки лицом и Extend Unlock

Сканер отпечатков пальцев давно стал привычным способом разблокировки, но многие пользователи полностью игнорируют разблокировку лицом. Хотя эта функция может быть особенно удобной в ситуациях, когда руки заняты или мокрые.

Так же часто остается без внимания и функция Extend Unlock, которая позволяет оставлять устройство разблокированным в доверенных условиях, например, дома, при подключении к автомобилю или смарт-часам или когда телефон находится в руках.

Использование только 60 Гц

Даже если смартфон поддерживает 90 Гц или 120 Гц, он нередко работает на стандартных 60 Гц. Это делается для экономии заряда, но в то же время уменьшает плавность анимаций, прокрутки и общего взаимодействия с интерфейсом.

В результате пользователь буквально не получает того уровня комфорта, который уже заложен в устройство.

Отказ от Dual Apps

Еще одна распространенная привычка — постоянно переключаться между несколькими аккаунтами в одних и тех же приложениях. Если пользователь имеет два профиля в Telegram, Facebook или Instagram, это быстро начинает раздражать.

Функция Dual Apps позволяет создать вторую копию приложения и пользоваться разными аккаунтами отдельно, без непрерывного выхода и повторного входа.

Игнорирование защиты батареи

Батарея любого смартфона со временем теряет емкость, но многие пользователи даже не включают функции, которые помогают замедлить этот процесс. Один из таких инструментов — защита аккумулятора, которая ограничивает зарядку на уровне 80%.

Такой режим помогает уменьшить перегрев и постепенный износ батареи, но часто остается выключенным.

Пропуск настроек Digital Wellbeing

Еще одна недооцененная функция — Digital Wellbeing. Она помогает контролировать время перед экраном, ограничивать использование отдельных приложений и включать режим фокусировки.

Отдельно полезным является Bedtime Mode, который переводит дисплей в оттенки серого и убирает уведомления перед сном. Но многие пользователи просто оставляют эти возможности без внимания.

Использование стандартных звуков

Стандартные рингтоны и звуки уведомлений кажутся мелочью, но на практике именно они могут делать пользование менее удобным. Если настроить отдельные звуки для важных контактов или различных приложений, легче понять, на что стоит реагировать сразу, а что может подождать.

Без такой персонализации все сигналы сливаются в один фоновый шум.

Стандартное расположение кнопок в быстрых настройках

Многие годами пользуются панелью быстрых настроек в том виде, в котором она была из коробки. Но Android позволяет изменять ее под собственные сценарии использования.

Если вынести туда те инструменты, которые реально нужны чаще всего, доступ к ним станет быстрее и удобнее. Это могут быть заметки, QR-сканер или управление телевизором.

Отключенная история уведомлений

По стандартным настройкам Android удаляет уведомления после их закрытия. Из-за этого случайно смахнутое сообщение может исчезнуть без следа.

Включенная история уведомлений позволяет вернуться к таким сообщениям позже и даже просматривать некоторые удаленные сообщения в Telegram.

Неиспользование Split-Screen и PiP

Многие пользователи обходят стороной многозадачность, хотя она давно доступна на Android. Разделенный экран позволяет работать сразу в двух приложениях, например, смотреть календарь и параллельно писать сообщения.

Режим "картинка в картинке" позволяет продолжать просмотр видео или пользоваться навигацией, не закрывая другие приложения. Игнорирование этих функций просто сужает возможности смартфона.

Избегание меню Developer Options

Часть пользователей вообще не заходит в меню Developer Options, хотя там есть настройки, которые могут сделать работу устройства более комфортной. В частности, именно там можно уменьшить или выключить анимации, из-за чего смартфон начинает казаться значительно быстрее.

Там же доступна и функция Force Dark Mode, которая позволяет включить темный режим даже в тех программах, где его нет по умолчанию.

