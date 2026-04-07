Головна Технології Смартфони Pixel після оновлення йдуть в нескінченне перезавантаження

Дата публікації: 7 квітня 2026 10:34
Свіже оновлення Google Pixel ламає смартфони: які моделі зачепив збій
В руках смартфон Google Pixel 10. Фото: кадр з відео/YouTube

Березневе оновлення для смартфонів Google Pixel у частини користувачів призвело до критичного збою: пристрої почали входити в нескінченний цикл перезавантаження. Проблема зачепила одразу кілька поколінь моделей, а офіційного пояснення причин і готового виправлення поки немає.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android Authority.

Яких поколінь Google Pixel торкнувся збій

Власники смартфонів Google Pixel почали масово скаржитися на серйозну несправність після встановлення Android 16 QPR3, який вийшов у межах березневого Pixel Drop.

Збій зачепив одразу кілька поколінь пристроїв — від Pixel 6 до нової лінійки Pixel 10. Після оновлення смартфони в окремих випадках взагалі не запускаються, зависають на екрані з логотипом Google або постійно переходять у режим відновлення.

На деяких пристроях також з'являються попередження про ймовірне пошкодження даних або самої системи Android. Це ускладнює відновлення роботи смартфона і підвищує ризик повної втрати вмісту пам'яті.

Частина користувачів намагалася відновити роботу пристроїв через fastboot або повторне встановлення прошивки, однак такі способи, за наявними відгуками, результату не дали. В окремих випадках смартфон вдається скинути до заводських налаштувань через режим відновлення, але це означає повне видалення даних.

Деяким користувачам тимчасово вдавалося завантажити смартфон у безпечному режимі під час підключення до зарядки. Такий сценарій дає змогу зробити резервну копію, однак після цього пристрій зазвичай знову повертається до циклу перезавантаження.

Google вже підтвердила, що знає про ситуацію. Водночас коли саме з'явиться виправлення, компанія поки не повідомляє.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android-смартфонах голосові функції Google можуть залишатися активними у фоновому режимі, якщо користувач увімкнув розпізнавання команди "Окей, Google" або збереження аудіоактивності в акаунті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Gemini у Google Docs отримав масштабне оновлення, яке суттєво розширило можливості створення та редагування документів. Завдяки глибшій інтеграції з іншими сервісами Google платформа дедалі більше наближає роботу з текстом до формату спільної взаємодії з ШІ.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
