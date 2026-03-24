Google записує все, що ви говорите: як вимкнути функцію

На Android-смартфонах голосові функції Google можуть залишатися активними у фоновому режимі, якщо ввімкнено розпізнавання команди "Окей, Google" або збереження аудіоактивності в обліковому записі. Для максимального контролю над приватністю недостатньо вимкнути лише голосовий виклик асистента.

Про це пише Newsweek.

Які саме налаштування впливають на голосову приватність

Робота команди "Окей, Google" передбачає, що пристрій відстежує ключову фразу, а Google окремо пояснює, що аудіозаписи можуть зберігатися в акаунті лише тоді, коли ввімкнено Web & App Activity і позначено пункт "Включно з голосовою та аудіоактивністю". Це означає, що розпізнавання команди та збереження аудіоісторії не одне й те саме, і для повнішого захисту потрібно перевіряти обидва параметри.

Окремо важливо враховувати, що вимкнення збереження нових голосових даних не стирає те, що вже було записано раніше. Перегляд і видалення такої активності здійснюються через розділ My Activity у Google-акаунті, де записи позначаються окремою іконкою аудіо.

Щоб прибрати постійне очікування голосової команди, потрібно відкрити налаштування Google Асистента і перейти до розділу "Розпізнавання голосу" або "Окей, Google та розпізнавання голосу". Саме там вимикається реакція пристрою на голосовий виклик.

Після цього телефон більше не повинен запускати асистента від голосової фрази. Водночас це не означає автоматичного відключення інших журналів активності Google, якщо вони були увімкнені окремо.

Як вимкнути збереження голосових записів

Для цього потрібно зайти в Google Account, відкрити "Дані та конфіденційність", перейти до Web & App Activity і зняти прапорець з "Включно з голосовою та аудіоактивністю". Саме ця опція відповідає за збереження аудіозаписів із взаємодій із "Пошуком", "Асистентом" і "Картами" у вашому акаунті.

Якщо залишити Web & App Activity увімкненою, але прибрати саме аудіопункт, Google більше не має додавати нові голосові записи до історії. Але вже збережені фрагменти потрібно видаляти окремо вручну через сторінку активності.

