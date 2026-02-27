Українців попередили про небезпечні дані у смартфонах — що потрібно видалити

Застосунки месенджерів та чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може стати слабким місцем безпеки, якщо в ньому зберігаються фото документів, банківські скриншоти та конфіденційні SMS. У разі втрати пристрою або зламу зловмисники отримують шанс дістатися персональних даних, грошей і навіть оформити кредити на чуже ім'я.

Про те, які дані не варто зберігати на смартфоні, пише РадіоТрек.

Які дані радять прибирати в першу чергу

Найнебезпечнішими називають повідомлення в SMS і месенджерах, де зберігаються повні персональні дані — ім'я, адреса проживання, серія і номер паспорта, ІПН, а також реквізити банківських карток. До тієї ж категорії відносять PIN-коди та CVV/CVC-коди, відповіді на контрольні запитання і одноразові паролі від банків, платіжних систем або інших сервісів.

Окремо виділяють фото й скриншоти з документами або фінансовою інформацією. Йдеться про знімки паспорта, ID-картки чи водійського посвідчення, а також скриншоти листування з банками або службами підтримки. Ризиком вважають і зображення з кодами підтвердження, квитанціями та чеками.

Ще одна зона уваги — нотатки, чернетки електронної пошти та повідомлення "для себе", де інколи залишають паролі чи особисті дані. Такі записи теж потрібно періодично переглядати.

Після видалення файлів радять не ігнорувати кошик і резервні копії в Google Drive або iCloud, оскільки там можуть залишатися дублікати конфіденційної інформації.

Окремо варто пам'ятати про технічну "гігієну" смартфона. З часом на Android накопичується кеш, який може уповільнювати роботу пристрою та займати зайву пам'ять — його очищення в окремих застосунках дозволяє прибрати тимчасові файли без втрати особистих даних.

Водночас сучасні телефони заряджаються до потрібного рівня за 30-60 хвилин, тому тримати їх підключеними до розетки всю ніч уже не обов'язково — коротші підзарядки можуть бути практичнішими й безпечнішими для акумулятора.