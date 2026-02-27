Украинцам рассказали об опасных данных в их телефонах — что нужно удалить немедленно

Приложения мессенджеров и мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Потерянный или взломанный смартфон может открыть мошенникам доступ к личной информации, деньгам и перепискам. Особенно уязвимыми считают случаи, когда в памяти устройства остаются документы, банковские уведомления и коды подтверждения.

О том, какие данные не стоит хранить на смартфоне, пишет РадиоТрек.

Реклама

Читайте также:

Какие данные советуют убирать в первую очередь

Самыми опасными называют сообщения в SMS и мессенджерах, где хранятся полные персональные данные — имя, адрес проживания, серия и номер паспорта, ИНН, а также реквизиты банковских карт. К той же категории относят PIN-коды и CVV/CVC-коды, ответы на контрольные вопросы и одноразовые пароли от банков, платежных систем или других сервисов.

Отдельно выделяют фото и скриншоты с документами или финансовой информацией. Речь идет о снимках паспорта, ID-карты или водительского удостоверения, а также скриншоты переписки с банками или службами поддержки. Риском считают и изображения с кодами подтверждения, квитанциями и чеками.

Еще одна зона внимания — заметки, черновики электронной почты и сообщения "для себя", где иногда оставляют пароли или личные данные. Такие записи тоже нужно периодически просматривать.

После удаления файлов советуют не игнорировать корзину и резервные копии в Google Drive или iCloud, поскольку там могут оставаться дубликаты конфиденциальной информации.

Отдельно стоит помнить о технической "гигиене" смартфона. Со временем на Android накапливается кэш, который может замедлять работу устройства и занимать лишнюю память — его очистка в отдельных приложениях позволяет убрать временные файлы без потери личных данных.

В то же время современные телефоны заряжаются до нужного уровня за 30-60 минут, поэтому держать их подключенными к розетке всю ночь уже не обязательно — более короткие подзарядки могут быть более практичными и безопасными для аккумулятора.