Украинцам рассказали об опасных данных в их телефонах — что нужно удалить немедленно

Опасные данные в смартфоне — что нужно удалить немедленно
Потерянный или взломанный смартфон может открыть мошенникам доступ к личной информации, деньгам и перепискам. Особенно уязвимыми считают случаи, когда в памяти устройства остаются документы, банковские уведомления и коды подтверждения.
О том, какие данные не стоит хранить на смартфоне, пишет РадиоТрек.
Какие данные советуют убирать в первую очередь
Самыми опасными называют сообщения в SMS и мессенджерах, где хранятся полные персональные данные — имя, адрес проживания, серия и номер паспорта, ИНН, а также реквизиты банковских карт. К той же категории относят PIN-коды и CVV/CVC-коды, ответы на контрольные вопросы и одноразовые пароли от банков, платежных систем или других сервисов.
Отдельно выделяют фото и скриншоты с документами или финансовой информацией. Речь идет о снимках паспорта, ID-карты или водительского удостоверения, а также скриншоты переписки с банками или службами поддержки. Риском считают и изображения с кодами подтверждения, квитанциями и чеками.
Еще одна зона внимания — заметки, черновики электронной почты и сообщения "для себя", где иногда оставляют пароли или личные данные. Такие записи тоже нужно периодически просматривать.
После удаления файлов советуют не игнорировать корзину и резервные копии в Google Drive или iCloud, поскольку там могут оставаться дубликаты конфиденциальной информации.
Отдельно стоит помнить о технической "гигиене" смартфона. Со временем на Android накапливается кэш, который может замедлять работу устройства и занимать лишнюю память — его очистка в отдельных приложениях позволяет убрать временные файлы без потери личных данных.
В то же время современные телефоны заряжаются до нужного уровня за 30-60 минут, поэтому держать их подключенными к розетке всю ночь уже не обязательно — более короткие подзарядки могут быть более практичными и безопасными для аккумулятора.
