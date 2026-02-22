Видео
Україна
Видео

Режим полета на Android и iPhone — зачем он на самом деле

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 16:32
Самолётик от всех проблем — зачем включать режим полета на телефоне
Авиарежим на смартфонах является очень важной функцией. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

"Режим полёта" есть на любом смартфоне — он отключает все беспроводные соединения, включая мобильную сеть, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Хотя функция изначально ассоциируется с перелётами, на практике её используют и в обычной жизни.

Об этом пишет ТСН.

Что дает включение режима в повседневном пользовании

Прежде всего — экономия заряда батареи. Когда сетевые функции выключаются, энергопотребление снижается до минимума. В случаях, когда важно сохранить заряд, а зарядного устройства рядом нет, "Режим полета" может помочь продержаться дольше.

Еще один распространенный сценарий — быстрое восстановление связи. Если доступ к сети исчезает, иногда не нужно перезагружать телефон: достаточно включить режим, а затем выключить его, чтобы устройство повторно подключилось к сети.

Также отключение всех беспроводных соединений может ускорить зарядку смартфона. В таком состоянии телефон тратит меньше энергии на фоновые процессы связи, поэтому заряд набирается быстрее — это удобно, когда нужно оперативно подготовить устройство к использованию.

Отдельно упоминают и "тихий" эффект режима: вместе с отключением соединений пользователь получает паузу от части внешних раздражителей — в частности, от потока сообщений во время важных разговоров или когда хочется передохнуть от информационного шума.

В то же время стоит помнить, что Android имеет малозаметные опции, которые могут ускорять разряд аккумулятора даже тогда, когда смартфон почти не используется. Фоновая работа приложений, частые сканирования сетей и постоянная активность сенсоров иногда влияют на батарею не меньше, чем активное пользование.

Отдельно вопрос касается приватности. Персонализированная реклама на Android может казаться слишком "меткой", ведь формируется на основе использования приложений и взаимодействий в сервисах. Есть настройки, которые позволяют удалить рекламный идентификатор устройства и перейти на менее персонализированные объявления.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
