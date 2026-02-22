Очистка памяти на Android и iPhone — что удалить, чтобы смартфон не тормозил

Некоторые функции помогут освободить место на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Сообщения "Хранилище заполнено" или "Недостаточно памяти" обычно появляются внезапно и сразу мешают сделать фото, скачать файл или установить приложение. На фоне нехватки места смартфон нередко начинает тормозить и работать нестабильно.

Что именно стоит убрать из хранилища, чтобы освободить место

Первый шаг — посмотреть, куда исчезает память. В настройках Android и iOS есть раздел со статистикой, который показывает, сколько занимают приложения, фото и видео, документы, кэш и другие данные. Там же обычно появляются подсказки по очистке.

Быстро освободить часть хранилища помогает просмотр установленных программ. Часто на телефоне остаются приложения, которыми давно не пользовались, или те, что занимают слишком много места. Удаление таких программ может сразу дать ощутимый результат.

Отдельно стоит проверить фотогалерею: снимки в высоком разрешении способны "съедать" значительные объемы памяти. Если облачные сервисы не использовались, резервное копирование в Google Photos или iCloud может помочь сохранить фото и одновременно освободить часть физического хранилища.

Еще один пункт — кэш приложений. Временные файлы накапливаются во время пользования программами и иногда занимают гигабайты. Очистить кэш можно через настройки конкретных приложений или системные параметры.

Память также занимают документы, которые загружаются во время просмотра сайтов или переписки: PDF, DOC и другие файлы могут годами лежать без надобности. Чаще всего они хранятся в папке "Загрузки", откуда их можно удалить вручную.

Отдельного внимания требуют мессенджеры: фото, видео, стикеры, GIF и другие вложения из чатов быстро накапливаются, особенно если включено автоматическое сохранение медиа. Чтобы таких файлов становилось меньше в дальнейшем, эту опцию можно отключить в настройках мессенджера.

Проблема нехватки памяти может стать еще более актуальной в 2026 году. Китайские производители смартфонов уже пересматривают планы поставок из-за подорожания чипов памяти на фоне глобального дефицита.

На этом фоне эксперты предупреждают, что смартфоны могут заметно подорожать из-за дефицита DRAM и роста цен на ключевые компоненты. Производители рассматривают даже возвращение 4 ГБ оперативной памяти в бюджетные модели, чтобы сдержать себестоимость.