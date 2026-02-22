Очищення пам'яті на телефоні — що видалити, щоб не гальмував

Деякі функції допоможуть звільнити місце на смартфоні. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфони часто попереджають про брак місця повідомленнями на кшталт "Сховище заповнено" або "Недостатньо пам'яті", і в цей момент можуть не зберігати нові файли чи фото. Разом із цим пристрій нерідко починає працювати повільніше або нестабільно.

Про те, як вивільнити пам'ять, пише OBOZ.ua.

Що саме варто прибрати зі сховища, щоб звільнити місце

Перший крок — подивитися, куди зникає пам'ять. У налаштуваннях Android та iOS є розділ зі статистикою, який показує, скільки займають застосунки, фото й відео, документи, кеш та інші дані. Там же зазвичай з'являються підказки щодо очищення.

Швидко звільнити частину сховища допомагає перегляд встановлених програм. Часто на телефоні залишаються застосунки, якими давно не користувалися, або ті, що займають надто багато місця. Видалення таких програм може одразу дати відчутний результат.

Окремо варто перевірити фотогалерею: знімки у високій роздільній здатності здатні "з'їдати" значні обсяги пам'яті. Якщо хмарні сервіси не використовувалися, резервне копіювання в Google Photos або iCloud може допомогти зберегти фото та водночас звільнити частину фізичного сховища.

Ще один пункт — кеш застосунків. Тимчасові файли накопичуються під час користування програмами й інколи займають гігабайти. Очистити кеш можна через налаштування конкретних застосунків або системні параметри.

Пам'ять також займають документи, які завантажуються під час перегляду сайтів або листування: PDF, DOC та інші файли можуть роками лежати без потреби. Найчастіше вони зберігаються в теці "Завантаження", звідки їх можна видалити вручну.

Окремої уваги потребують месенджери: фото, відео, стікери, GIF та інші вкладення з чатів швидко накопичуються, особливо якщо увімкнене автоматичне збереження медіа. Щоб таких файлів ставало менше надалі, цю опцію можна вимкнути в налаштуваннях месенджера.

Проблема нестачі пам'яті може стати ще актуальнішою у 2026 році. Китайські виробники смартфонів уже переглядають плани постачань через подорожчання чипів пам'яті на тлі глобального дефіциту.

На цьому тлі експерти попереджають, що смартфони можуть помітно подорожчати через дефіцит DRAM і зростання цін на ключові компоненти. Виробники розглядають навіть повернення 4 ГБ оперативної пам'яті в бюджетні моделі, щоб стримати собівартість.