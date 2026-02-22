Іконка літака від всіх проблем — для чого вмикати "Режим польоту" на телефоні

Авіарежим на смартфонах є дуже важливою функцією. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На кожному смартфоні є "Режим польоту" — функція, яка вимикає всі бездротові з'єднання: мобільний зв'язок, GPS, Bluetooth і Wi-Fi. Його назва підказує основний сценарій використання в літаку, але в побуті цей режим теж застосовують у різних ситуаціях.

Що дає увімкнення режиму в повсякденному користуванні

Найперше — економія заряду батареї. Коли мережеві функції вимикаються, енергоспоживання знижується до мінімуму. У випадках, коли важливо зберегти заряд, а зарядного пристрою поруч немає, "Режим польоту" може допомогти протриматися довше.

Ще один поширений сценарій — швидке відновлення зв'язку. Якщо доступ до мережі зникає, інколи не потрібно перезавантажувати телефон: достатньо увімкнути режим, а потім вимкнути його, щоб пристрій повторно під'єднався до мережі.

Також вимкнення всіх бездротових з'єднань може прискорити заряджання смартфона. У такому стані телефон витрачає менше енергії на фонові процеси зв'язку, тому заряд набирається швидше — це зручно, коли потрібно оперативно підготувати пристрій до використання.

Окремо згадують і "тихий" ефект режиму: разом із відключенням з'єднань користувач отримує паузу від частини зовнішніх подразників — зокрема, від потоку повідомлень під час важливих розмов або коли хочеться перепочити від інформаційного шуму.

Водночас варто пам'ятати, що Android має малопомітні опції, які можуть пришвидшувати розряд акумулятора навіть тоді, коли смартфон майже не використовується. Фонова робота застосунків, часті сканування мереж і постійна активність сенсорів іноді впливають на батарею не менше, ніж активне користування.

Окремо питання стосується приватності. Персоналізована реклама на Android може здаватися занадто "влучною", адже формується на основі використання застосунків і взаємодій у сервісах. Є налаштування, які дозволяють видалити рекламний ідентифікатор пристрою та перейти на менш персоналізовані оголошення.