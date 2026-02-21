Відео
Android показує "занадто влучну" рекламу — що робити

Дата публікації: 21 лютого 2026 12:32
Як вимкнути персоналізовану рекламу на Androidі і чому варто зробити це
Користувачі Android мають можливість вимикати персоналізовану рекламу. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Персоналізована реклама на Android може мати занадто "влучний" вигляд, бо підбирається на основі даних про використання застосунків і взаємодій у сервісах. У Google є вбудовані налаштування, які дозволяють видалити рекламний ідентифікатор пристрою та перейти на менш персоналізовані оголошення.

Про це пише BGR.

Персоналізація реклами на Android спирається на advertising ID — унікальний ідентифікатор пристрою, який допомагає пов'язувати покази оголошень з активністю в застосунках і частиною даних та налаштувань, які користувач залишає у вебсайтах або сервісах.

Щоб вимкнути персоналізацію, у налаштуваннях Android можна видалити advertising ID. Для цього відкрийте "Налаштування" — "Google" — вкладка "Усі сервіси" — у блоці "Конфіденційність і безпека" перейдіть у "Реклама" — натисніть "Видалити рекламний ідентифікатор" і підтвердьте дію.

Після видалення ідентифікатора сайти та застосунки на пристрої мають перейти на показ "загальніших" оголошень замість таргетованих. Водночас кількість реклами не зменшиться: вона й надалі з'являтиметься так само часто, але має бути менш прив'язаною до інтересів і активності користувача.

Окремо в тому ж розділі можна змінити параметри конфіденційності реклами: вимкнути "Теми реклами" (щоб система не формувала інтереси з використання застосунків), "Рекламу, запропоновану застосунками" (щоб застосунки не рекомендували оголошення), а також "Вимірювання реклами" (щоб застосунки не запитували звіти про ефективність реклами на пристрої).

Варто пам'ятати, що Android загалом відомий своєю гнучкістю, однак навіть у цій системі окремі застосунки можуть блокувати знімки екрана — зазвичай із міркувань безпеки та приватності. У деяких випадках це ускладнює контроль над власними даними й діями в сервісах.

Так само багато користувачів обмежуються базовими можливостями смартфона й не заглиблюються в налаштування, які можуть зробити систему швидшою та зручнішою. Через це навіть потужний пристрій інколи здається повільнішим, ніж він є насправді.

Android реклама смартфон корисні поради користувачі функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
