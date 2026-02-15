Як зробити скриншот на Android, коли додаток не дозволяє цього — інструкція

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Хоча Android відомий своєю гнучкістю, окремі застосунки все одно можуть забороняти знімки екрана. Зазвичай це роблять з міркувань безпеки та приватності, але в деяких ситуаціях користувачу все ж потрібен скриншот.

Про це пише MakeUseOf.

Реклама

Читайте також:

Які способи допомагають, коли скриншоти заблоковані

У застосунках, що обмежують стандартну комбінацію кнопок (живлення + зменшення гучності), інколи спрацьовують альтернативні інструменти. Частина методів підходить лише для окремих випадків, а найнадійніші потребують підключення до комп'ютера.

Google Assistant замість кнопок

Іноді блокування працює лише проти "класичного" способу створення скриншота. У такій ситуації можна спробувати зробити знімок екрана через Google Assistant:

відкрийте потрібний застосунок;

викличте Google Assistant фразою "Привіт, Google" або утриманням кнопки "Додому";

скажіть або введіть команду "Зроби знімок екрана".

Варто враховувати, що в програмах із жорсткішими обмеженнями (наприклад, у Chrome в режимі інкогніто або в банківських застосунках) замість зображення може зберегтися чорний екран.

Запис екрана і кадр із відео

Якщо скриншот зробити не виходить, можна спробувати записати екран і вже потім "витягнути" потрібний кадр:

у швидких налаштуваннях увімкніть запис екрана (функція є на більшості сучасних Android-пристроїв);

запустіть запис і відкрийте застосунок, де потрібен знімок;

після завершення відтворіть відео та зупиніть на потрібному моменті;

зробіть скриншот стандартним способом або інструментом для знімка екрана.

Є нюанс: деякі застосунки блокують і запис екрана. Якщо у відео замість картинки буде чорний екран, можна спробувати почати запис ще до відкриття програми.

Найефективніший варіант через ПК

Коли попередні способи не дають результату, допомагає scrcpy — програма, що транслює екран Android на комп'ютер і дозволяє керувати смартфоном з ПК. У такому режимі знімок екрана можна зробити вже на комп'ютері — наприклад, клавішею Print Screen або утилітами на кшталт Lightshot.

Щоб встановити scrcpy на Windows:

відкрийте командний рядок: натисніть Win + R, введіть cmd і запустіть;

виконайте команду встановлення: winget install Genymobile.scrcpy;

дочекайтеся завершення. Якщо на ПК немає ADB (Android Debug Bridge), система запропонує інсталяцію — підтвердьте дію, натиснувши Y.

Як підключити смартфон:

увімкніть USB-налагодження:

перейдіть у "Налаштування" — "Система" — "Для розробників";

активуйте USB-налагодження.

під'єднайте телефон до комп'ютера через USB.

у командному рядку введіть: scrcpy.

Після запуску на екрані ПК з'явиться зображення зі смартфона — і тоді потрібний "скрин" можна зробити вже без обмежень з боку застосунку.

Нагадаємо, багато хто звик перезавантажувати комп'ютери чи іншу техніку після завершення роботи, однак зі смартфонами так чинять значно рідше. Водночас фахівці радять періодично повністю вимикати телефон, щоб знизити ризик збоїв і підтримувати стабільну роботу системи.

Також ми писали, що більшість власників смартфонів хоча б раз замислювалися, коли краще ставити пристрій на зарядку, аби продовжити ресурс акумулятора. Найпоширеніша рекомендація — тримати рівень у межах 20-80%, однак у реальному користуванні цей підхід підходить не кожному.