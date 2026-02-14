Як часто потрібно перезавантажувати телефон — відповідь експертів

Регулярне перезавантаження телефону — чому це корисно
Багато користувачів звикли "перезавантажувати" техніку, щойно завершили роботу, але зі смартфонами це роблять значно рідше. Тим часом фахівці радять періодично повністю вимикати телефон, щоб зменшити ризик збоїв і продовжити стабільну роботу пристрою.
Про це пише ТСН.
Навіщо повністю вимикати смартфон
Регулярне вимкнення телефону може стати простим способом підтримувати гаджет у робочому стані довше. Експерти застерігають, що якщо ніколи не давати смартфону "перепочити", з часом це може впливати на загальну надійність пристрою.
Водночас надмірне захоплення вимкненням теж не потрібне. Мінімальна рекомендація — знаходити час для повного вимкнення хоча б раз на тиждень. Ідеться як про Android-смартфони, так і про iPhone.
Щоб ефект був відчутнішим, радять не обмежуватися коротким перезапуском.
Оптимальний варіант — повністю вимкнути телефон, зачекати кілька хвилин і лише тоді ввімкнути його знову. Така пауза допомагає знизити навантаження на систему та, за порадами фахівців, може позитивно впливати на роботу акумулятора в довшій перспективі.
Щотижневе повне вимкнення смартфона може стати корисною звичкою: це займає лічені хвилини, але дає шанс уникнути передчасних збоїв і зберегти стабільність роботи гаджета.
