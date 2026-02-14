Как часто нужно перезагружать телефон — ответ экспертов

Регулярная перезагрузка телефона — почему это полезно
Многие пользователи привыкли "перезагружать" технику, как только завершили работу, но со смартфонами это делают значительно реже. Между тем специалисты советуют периодически полностью выключать телефон, чтобы уменьшить риск сбоев и продлить стабильную работу устройства.
Зачем полностью выключать смартфон
Регулярное выключение телефона может стать простым способом поддерживать гаджет в рабочем состоянии дольше. Эксперты предостерегают, что если никогда не давать смартфону "передохнуть", со временем это может влиять на общую надежность устройства.
В то же время чрезмерное увлечение выключением тоже не нужно. Минимальная рекомендация — находить время для полного выключения хотя бы раз в неделю. Речь идет как об Android-смартфонах, так и об iPhone.
Чтобы эффект был более ощутимым, советуют не ограничиваться коротким перезапуском.
Оптимальный вариант — полностью выключить телефон, подождать несколько минут и только тогда включить его снова. Такая пауза помогает снизить нагрузку на систему и, по советам специалистов, может положительно влиять на работу аккумулятора в более долгой перспективе.
Еженедельное полное выключение смартфона может стать полезной привычкой: это занимает считанные минуты, но дает шанс избежать преждевременных сбоев и сохранить стабильность работы гаджета.
