Как часто нужно перезагружать телефон — ответ экспертов

Многие пользователи привыкли "перезагружать" технику, как только завершили работу, но со смартфонами это делают значительно реже. Между тем специалисты советуют периодически полностью выключать телефон, чтобы уменьшить риск сбоев и продлить стабильную работу устройства.

Зачем полностью выключать смартфон

Регулярное выключение телефона может стать простым способом поддерживать гаджет в рабочем состоянии дольше. Эксперты предостерегают, что если никогда не давать смартфону "передохнуть", со временем это может влиять на общую надежность устройства.

В то же время чрезмерное увлечение выключением тоже не нужно. Минимальная рекомендация — находить время для полного выключения хотя бы раз в неделю. Речь идет как об Android-смартфонах, так и об iPhone.

Чтобы эффект был более ощутимым, советуют не ограничиваться коротким перезапуском.

Оптимальный вариант — полностью выключить телефон, подождать несколько минут и только тогда включить его снова. Такая пауза помогает снизить нагрузку на систему и, по советам специалистов, может положительно влиять на работу аккумулятора в более долгой перспективе.

Еженедельное полное выключение смартфона может стать полезной привычкой: это занимает считанные минуты, но дает шанс избежать преждевременных сбоев и сохранить стабильность работы гаджета.

