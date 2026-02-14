Видео
Видео

Регулярная перезагрузка телефона — почему это полезно

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 12:32
Как часто нужно перезагружать телефон — ответ экспертов
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Многие пользователи привыкли "перезагружать" технику, как только завершили работу, но со смартфонами это делают значительно реже. Между тем специалисты советуют периодически полностью выключать телефон, чтобы уменьшить риск сбоев и продлить стабильную работу устройства.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Зачем полностью выключать смартфон

Регулярное выключение телефона может стать простым способом поддерживать гаджет в рабочем состоянии дольше. Эксперты предостерегают, что если никогда не давать смартфону "передохнуть", со временем это может влиять на общую надежность устройства.

В то же время чрезмерное увлечение выключением тоже не нужно. Минимальная рекомендация — находить время для полного выключения хотя бы раз в неделю. Речь идет как об Android-смартфонах, так и об iPhone.

Чтобы эффект был более ощутимым, советуют не ограничиваться коротким перезапуском.

Оптимальный вариант — полностью выключить телефон, подождать несколько минут и только тогда включить его снова. Такая пауза помогает снизить нагрузку на систему и, по советам специалистов, может положительно влиять на работу аккумулятора в более долгой перспективе.

Еженедельное полное выключение смартфона может стать полезной привычкой: это занимает считанные минуты, но дает шанс избежать преждевременных сбоев и сохранить стабильность работы гаджета.

Напомним, иногда возникает желание сократить время в смартфоне, но полностью отказаться от связи и базовых сервисов сложно. В такой ситуации компромиссом становятся кнопочные телефоны.

Также мы писали, что смартфон может стать серьезным источником риска, если на нем хранятся документы, банковские уведомления и другие конфиденциальные данные. В случае потери устройства или взлома эта информация способна открыть мошенникам доступ к средствам или позволить совершать финансовые операции от вашего имени.

телефоны гаджеты смартфон полезные советы пользователи перезагрузка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
