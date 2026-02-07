Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году — 3 причины покинуть Android

Кнопочный телефон на столе. Фото: Unsplash

Иногда хочется меньше времени проводить в смартфоне, но полностью отказываться от связи и базовых сервисов не получается. В таком случае компромиссом становятся кнопочные телефоны, в частности модели на Android, которые сочетают простоту с минимальным набором современных функций.

Более долгая автономность без ежедневной зарядки

Даже "продвинутый" кнопочный телефон обычно расходует меньше энергии, чем смартфон. У него нет большого экрана с высокой частотой обновления, требовательного программного обеспечения и привычки часами зависать в коротких видео — в таком формате это просто неудобно.

Сколько именно продержится батарея, зависит от конкретной модели. Через простые сценарии использования производители часто ставят аккумуляторы меньшей емкости, чем в смартфонах, но и энергии телефон требует значительно меньше. Одни устройства способны работать около недели, другие — несколько дней, но в любом случае заряжать их приходится заметно реже.

Компактность и удобство в повседневной жизни

Смартфоны с каждым годом становятся больше, и носить их в кармане становится все сложнее: иногда приходится подбирать одежду так, чтобы телефон точно помещался. С кнопочным форматом эта проблема почти исчезает — небольшой корпус легче помещается в карман, лучше лежит в руке, им проще управлять на ходу.

Такой телефон удобнее и для ситуаций, когда не хочется брать с собой "кирпич" — например, на прогулку или пробежку.

Меньше цифрового "следа" в приложениях

Современные смартфоны давно ассоциируются с активным сбором данных: стоит только намекнуть на покупку — и реклама в приложениях начинает "подбирать" похожие предложения. К тому же операторы связи видят устройство в сети и фиксируют действия абонента на своих системах.

Кнопочные телефоны, особенно самые простые модели, обычно не поддерживают большинство популярных приложений, которые собирают поведенческие данные. Из-за этого они могут рассказать о пользователе меньше, чем смартфон: устройство не "знает" столько о ежедневных маршрутах, привычках, контенте и покупках.

Впрочем, часть кнопочных телефонов на Android все же работает с мессенджерами вроде WhatsApp или Messenger, а это значит, что полностью "невидимыми" такие гаджеты назвать сложно. Но даже в этом случае ограниченный набор приложений и возможностей часто уменьшает объем данных, который накапливается о пользователе.

