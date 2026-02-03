Никогда не размещайте это на своем смартфоне — три вещи

Смартфон со стикерами на чехле. Фото: Unsplash

Смартфон давно стал хранилищем персональных данных — от банковских реквизитов до переписки и аккаунтов в соцсетях. Поэтому любые "улучшения" могут обернуться проблемами для приватности, удобства или даже состояния устройства.

Об этом пишет BGR.

Наклейки прямо на корпусе

Стикеры выглядят мило и хорошо персонализируют гаджет, но важное значение имеет материал и площадь покрытия. Толстые наклейки, особенно если закрывают почти всю заднюю панель, могут ухудшать отвод тепла и способствовать перегреву. Также есть риск частично перекрыть важные элементы — вспышку или часть камеры.

Отдельная проблема — следы клея после снятия. Если наклейка была на корпусе долго, она часто оставляет липкий слой, а неудачная очистка способна испортить вид устройства и повлиять на его дальнейшую продажу или обмен.

Пластиковые защитные пленки для экрана

Защита дисплея действительно нужна, но не все варианты работают одинаково. Пластиковые пленки обычно дешевле, однако слабо защищают от ударов: они тонкие и почти не поглощают силу падения, поэтому удар чаще "передается" экрану, повышая шанс трещины.

К тому же пластик может хуже передавать ощущения от прикосновения — снижать чувствительность и быть менее "гладким", чем стекло. Альтернатива — закаленное стекло: оно лучше защищает от царапин и трещин, выглядит прозрачнее и ощущается ближе к родному стеклу экрана, хотя стоит дороже.

Приложения "для очистки ОЗУ" и "экономии батареи"

Программы, которые обещают "почистить смартфон", ускорить его или существенно продлить работу от батареи, обычно не дают реальной пользы для производительности. Вместо этого они могут стать путем для нежелательной рекламы, вредоносных компонентов и рисков для данных.

Закрытие приложений в фоне тоже не всегда помогает — иногда это даже увеличивает расход энергии, когда программы приходится запускать заново. Современные смартфоны в основном сами управляют памятью и энергопотреблением без "волшебных" оптимизаторов.

