Ніколи не розміщуйте це на своєму смартфоні — три речі

Смартфон давно став сховищем персональних даних — від банківських реквізитів до листування та акаунтів у соцмережах. Тому будь-які "покращення" можуть обернутися проблемами для приватності, зручності або навіть стану пристрою.

Наклейки прямо на корпусі

Стікери мають милий вигляд й добре персоналізують гаджет, але важливе значення має матеріал і площа покриття. Товсті наклейки, особливо якщо закривають майже всю задню панель, можуть погіршувати відведення тепла й сприяти перегріву. Також є ризик частково перекрити важливі елементи — спалах або частину камери.

Окрема проблема — сліди клею після зняття. Якщо наклейка була на корпусі довго, вона часто залишає липкий шар, а невдале очищення здатне зіпсувати вигляд пристрою й вплинути на його подальший продаж або обмін.

Пластикові захисні плівки для екрана

Захист дисплея справді потрібен, але не всі варіанти працюють однаково. Пластикові плівки зазвичай дешевші, проте слабко захищають від ударів: вони тонкі й майже не поглинають силу падіння, тож удар частіше "передається" екрану, підвищуючи шанс тріщини.

До того ж пластик може гірше передавати відчуття від дотику — знижувати чутливість і бути менш "гладким", ніж скло. Альтернатива — загартоване скло: воно краще захищає від подряпин і тріщин, має прозоріший вигляд та відчувається ближче до рідного скла екрана, хоча коштує дорожче.

Застосунки "для очищення ОЗП" і "економії батареї"

Програми, які обіцяють "почистити смартфон", прискорити його або суттєво продовжити роботу від батареї, зазвичай не дають реальної користі для продуктивності. Натомість вони можуть стати шляхом для небажаної реклами, шкідливих компонентів і ризиків для даних.

Закриття застосунків у фоні теж не завжди допомагає — інколи це навіть збільшує витрату енергії, коли програми доводиться запускати заново. Сучасні смартфони здебільшого самі керують пам'яттю та енергоспоживанням без "чарівних" оптимізаторів.

Нагадаємо, коли смартфон перестає заряджатися, причина нерідко криється не в кабелі чи блоці живлення, а в забрудненому роз'ємі, у якому з роками накопичується пил і ворс, що заважають нормальному контакту. Усунути цю проблему можна самостійно.

Також ми писали, що блекаути стали звичною частиною життя, і в такі моменти смартфон фактично виконує роль ключового інструмента. Саме тому навички економії заряду безпосередньо визначають, як довго вдасться залишатися на зв'язку.