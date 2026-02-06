Украинцев предупредили об опасных данных — что нужно удалить со смартфона

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон может обернуться серьезным риском, если в нем хранятся документы, банковские сообщения и другая конфиденциальная информация. В случае потери устройства или взлома эти данные способны помочь мошенникам получить доступ к вашим деньгам или оформить финансовые операции от вашего имени.

Какие данные на телефоне чаще всего становятся "добычей" мошенников

Специалисты по кибербезопасности советуют регулярно просматривать содержимое телефона и убирать все, что может навредить в случае компрометации аккаунтов или самого устройства. Наибольшую опасность представляют сообщения и файлы, где есть персональные и платежные данные.

Прежде всего стоит проверить SMS и переписки в мессенджерах. Риск возрастает, если там остались сообщения с полным именем и адресом, паспортными данными или ИНН, реквизитами банковских карт, а также PIN-кодами или CVV/CVC. Отдельно опасны сохраненные ответы на контрольные вопросы и одноразовые пароли от банков, платежных систем и различных сервисов.

Не меньше внимания советуют уделить галерее. Потенциальной "находкой" для злоумышленников могут стать фото паспорта, ID-карты или водительского удостоверения. Так же нежелательно держать в телефоне скриншоты переписок с банком или службами поддержки, снимки с кодами подтверждения, а также фото квитанций и чеков, если на них видно чувствительную информацию.

Отдельная зона риска — заметки и черновики. Эксперты предостерегают от хранения паролей и личных данных в заметках, черновиках почты или сообщениях "для себя", ведь такие записи легко становятся доступными после взлома учетной записи или потери устройства. Их рекомендуют время от времени просматривать и чистить.

После удаления данных важно не останавливаться на этом: стоит опустошить корзину и проверить резервные копии в облачных хранилищах вроде Google Drive или iCloud, чтобы там не остались дубликаты конфиденциальных файлов.

