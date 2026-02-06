Українців попередили про небезпечні дані — що потрібно видалити зі смартфона

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон може обернутися серйозним ризиком, якщо в ньому зберігаються документи, банківські повідомлення та інша конфіденційна інформація. У разі втрати пристрою або злому ці дані здатні допомогти шахраям отримати доступ до ваших грошей чи оформити фінансові операції від вашого імені.

Про те, які дані потрібно видаляти з телефону, пише РадіоТрек.

Які дані на телефоні найчастіше стають "здобиччю" шахраїв

Фахівці з кібербезпеки радять регулярно переглядати вміст телефона й прибирати все, що може нашкодити у випадку компрометації акаунтів або самого пристрою. Найбільшу небезпеку становлять повідомлення та файли, де є персональні й платіжні дані.

Передусім варто перевірити SMS і переписки в месенджерах. Ризик зростає, якщо там залишилися повідомлення з повним ім'ям і адресою, паспортними даними або ІПН, реквізитами банківських карток, а також PIN-кодами чи CVV/CVC. Окремо небезпечні збережені відповіді на контрольні запитання та одноразові паролі від банків, платіжних систем і різних сервісів.

Не менше уваги радять приділити галереї. Потенційною "знахідкою" для зловмисників можуть стати фото паспорта, ID-картки чи водійського посвідчення. Так само небажано тримати в телефоні скриншоти листувань із банком або службами підтримки, знімки з кодами підтвердження, а також фото квитанцій і чеків, якщо на них видно чутливу інформацію.

Окрема зона ризику — нотатки та чернетки. Експерти застерігають від зберігання паролів і особистих даних у нотатках, чорновиках пошти або повідомленнях "для себе", адже такі записи легко стають доступними після злому облікового запису чи втрати пристрою. Їх рекомендують час від часу переглядати та чистити.

Після видалення даних важливо не зупинятися на цьому: варто спорожнити кошик і перевірити резервні копії у хмарних сховищах на кшталт Google Drive або iCloud, щоб там не залишилися дублікати конфіденційних файлів.

