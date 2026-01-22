Відео
Чому не варто зберігати фото документів у смартфоні

Дата публікації: 22 січня 2026 10:34
Фото паспорта в телефоні — чому це небезпечніше, ніж здається
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Сфотографувати паспорт для рієлтора, зберегти скриншот із номером банківської картки чи записати ІПН у нотатках — звична побутова практика. Та разом із комфортом смартфон непомітно перетворюється на сховище чутливих даних, до яких можуть дотягнутися як сторонні сервіси, так і зловмисники.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Чому не варто зберігати фото документів на смартфоні

Частина смартфонів автоматично синхронізує фотографії з хмарними сервісами. У такому разі знімки документів можуть роками залишатися на віддалених серверах, і якщо пароль від акаунта опиниться у витоку, доступ до файлів здатна отримати стороння людина.

Окрема проблема — дозволи застосунків. Багато програм мають доступ до галереї, тому теоретично можуть "бачити" і копії ваших документів, навіть якщо ви не надавали цьому значення та не планували зберігати їх надовго.

Ще один сценарій — втрата або крадіжка смартфона. Якщо хтось отримає доступ до пристрою, у галереї можуть знайтися фото паспорта, водійського посвідчення, медичного поліса чи інших даних, які згодом здатні використати для кредитів або шахрайських операцій. Додатковий ризик несуть метадані знімків: якщо під час фотографування була активна геолокація, фото може підказати місце проживання.

Навіть після видалення зображення безпека не гарантована. Копії можуть зберігатися в хмарі, резервних архівах або на пристроях людей, яким ви надсилали файл. Тому найнадійніший підхід — не тримати фото документів у галереї взагалі або використовувати захищені сховища з шифруванням, а після відправлення одразу прибирати файли.

Нагадаємо, смартфон уже давно переріс роль звичайного засобу зв'язку й фактично став персональним аналітиком. Щодня він збирає масиви даних про користувача майже непомітно, тому багато хто навіть не усвідомлює масштаб власного цифрового сліду.

Також ми писали, що у новому дослідженні Chrome опинився серед аутсайдерів за рівнем захисту приватності. Аналітики дійшли висновку, що він поступається більшості конкурентів.

фото персональні дані смартфон документи безпека приватність
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
