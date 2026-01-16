Відео
Точно не "вичислять" — які дві функції Viber варто вимкнути

Точно не "вичислять" — які дві функції Viber варто вимкнути

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 11:41
Як приховати онлайн-статус і прочитання у Viber — налаштування приватності
Месенджер Viber на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Користувачі Viber часто шукають спосіб зробити свій профіль менш "помітним" і обмежити доступ до персональних деталей. У застосунку можна вимкнути відображення мережевого статусу та підтвердження прочитання повідомлень — це підсилює приватність у щоденному спілкуванні.

Про те, як це зробити, пише РадіоТрек.

Viber використовує наскрізне шифрування, тож листування не читається, а дані користувачів не продаються. Окремо можна налаштувати видимість статусів, які найчастіше "видають" активність у месенджері.

Щоб приховати, коли ви були в мережі, і прибрати позначки прочитання, потрібно зайти в розділ "Стан онлайн / стан прочитання" та вимкнути відповідні опції. Після цього інші користувачі не бачитимуть час останнього відвідування та те, чи прочитано повідомлення.

Проте у такому режимі ви також не зможете переглядати статуси щодо власних надісланих повідомлень.

Повністю приховати номер телефону у Viber не вийде — він використовується як ідентифікатор облікового запису. Водночас можна заблокувати конкретного користувача, щоб він не бачив профіль і не додавав вас у чати.

Для додаткового захисту радять увімкнути двоетапну перевірку — доступ підтверджується через резервні коди.

Нагадаємо, сучасний смартфон уже давно не обмежується функціями зв'язку й фактично перетворився на персональний трекер, що щодня збирає величезні масиви інформації про свого власника. Більшість цих процесів відбуваються у фоновому режимі, тому користувачі рідко замислюються, наскільки великий цифровий слід вони залишають.

Також ми писали, що у свіжому дослідженні Chrome опинився серед аутсайдерів за рівнем захисту приватності, поступившись більшості альтернативних браузерів. Найгірші показники конфіденційності аналітики зафіксували у сервісу ChatGPT Atlas від OpenAI.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
