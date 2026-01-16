Как скрыть онлайн-статус и прочтения в Viber — настройки приватности

Мессенджер Viber на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователи Viber часто ищут способ сделать свой профиль менее "заметным" и ограничить доступ к персональным деталям. В приложении можно отключить отображение сетевого статуса и подтверждение прочтения сообщений — это усиливает приватность в ежедневном общении.

Какие опции стоит отключить, чтобы вас было сложнее отследить

Viber использует сквозное шифрование, поэтому переписка не читается, а данные пользователей не продаются. Отдельно можно настроить видимость статусов, которые чаще всего "выдают" активность в мессенджере.

Чтобы скрыть, когда вы были в сети, и убрать отметки прочтения, нужно зайти в раздел "Состояние онлайн / состояние прочтения" и выключить соответствующие опции. После этого другие пользователи не будут видеть время последнего посещения и то, прочитано ли сообщение.

Однако в таком режиме вы также не сможете просматривать статусы по собственным отправленным сообщениям.

Полностью скрыть номер телефона в Viber не получится — он используется как идентификатор учетной записи. В то же время можно заблокировать конкретного пользователя, чтобы он не видел профиль и не добавлял вас в чаты.

Для дополнительной защиты советуют включить двухэтапную проверку — доступ подтверждается через резервные коды.

Напомним, современный смартфон уже давно не ограничивается функциями связи и фактически превратился в персональный трекер, ежедневно собирающий огромные массивы информации о своем владельце. Большинство этих процессов происходят в фоновом режиме, поэтому пользователи редко задумываются, насколько большой цифровой след они оставляют.

Также мы писали, что в свежем исследовании Chrome оказался среди аутсайдеров по уровню защиты приватности, уступив большинству альтернативных браузеров. Худшие показатели конфиденциальности аналитики зафиксировали у сервиса ChatGPT Atlas от OpenAI.