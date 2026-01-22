Видео
Почему не стоит хранить фото документов в смартфоне

Почему не стоит хранить фото документов в смартфоне

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 10:34
Фото паспорта в телефоне — почему это опаснее, чем кажется
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Сфотографировать паспорт для риелтора, сохранить скриншот с номером банковской карты или записать ИНН в заметках — обычная бытовая практика. Но вместе с комфортом смартфон незаметно превращается в хранилище чувствительных данных, к которым могут дотянуться как сторонние сервисы, так и злоумышленники.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Почему не стоит хранить фото документов на смартфоне

Часть смартфонов автоматически синхронизирует фотографии с облачными сервисами. В таком случае снимки документов могут годами оставаться на удаленных серверах, и если пароль от аккаунта окажется в утечке, доступ к файлам способен получить посторонний человек.

Отдельная проблема — разрешения приложений. Многие программы имеют доступ к галерее, поэтому теоретически могут "видеть" и копии ваших документов, даже если вы не придавали этому значения и не планировали хранить их надолго.

Еще один сценарий — потеря или кража смартфона. Если кто-то получит доступ к устройству, в галерее могут найтись фото паспорта, водительского удостоверения, медицинского полиса или других данных, которые впоследствии способны использовать для кредитов или мошеннических операций. Дополнительный риск несут метаданные снимков: если во время фотографирования была активна геолокация, фото может подсказать место жительства.

Даже после удаления изображения безопасность не гарантирована. Копии могут храниться в облаке, резервных архивах или на устройствах людей, которым вы отправляли файл. Поэтому самый надежный подход — не держать фото документов в галерее вообще или использовать защищенные хранилища с шифрованием, а после отправки сразу убирать файлы.

Напомним, смартфон уже давно перерос роль обычного средства связи и фактически стал персональным аналитиком. Ежедневно он собирает массивы данных о пользователе почти незаметно, поэтому многие даже не осознают масштаб собственного цифрового следа.

Также мы писали, что в новом исследовании Chrome оказался среди аутсайдеров по уровню защиты приватности. Аналитики пришли к выводу, что он уступает большинству конкурентов.

фото личные данные смартфон документы безопасность приватность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
