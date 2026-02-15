Как сделать скриншот на Android, когда приложение не позволяет этого — инструкция

Как сделать скриншот на Android, если приложение не позволяет
Хотя Android известен своей гибкостью, отдельные приложения все равно могут запрещать снимки экрана. Обычно это делают из соображений безопасности и приватности, но в некоторых ситуациях пользователю все же нужен скриншот.
Об этом пишет MakeUseOf.
Какие способы помогают, когда скриншоты заблокированы
В приложениях, ограничивающих стандартную комбинацию кнопок (питание + уменьшение громкости), иногда срабатывают альтернативные инструменты. Часть методов подходит только для отдельных случаев, а самые надежные требуют подключения к компьютеру.
Google Assistant вместо кнопок
Иногда блокировка работает только против "классического" способа создания скриншота. В такой ситуации можно попробовать сделать снимок экрана через Google Assistant:
- откройте нужное приложение;
- вызовите Google Assistant фразой "Привет, Google" или удержанием кнопки "Домой";
- скажите или введите команду "Сделай снимок экрана".
Стоит учитывать, что в программах с более жесткими ограничениями (например, в Chrome в режиме инкогнито или в банковских приложениях) вместо изображения может сохраниться черный экран.
Запись экрана и кадр из видео
Если скриншот сделать не получается, можно попробовать записать экран и уже потом "вытащить" нужный кадр:
- в быстрых настройках включите запись экрана (функция есть на большинстве современных Android-устройств);
- запустите запись и откройте приложение, где нужен снимок;
- после завершения воспроизведите видео и остановите на нужном моменте;
- сделайте скриншот стандартным способом или инструментом для снимка экрана.
Есть нюанс: некоторые приложения блокируют и запись экрана. Если у видео вместо картинки будет черный экран, можно попробовать начать запись еще до открытия приложения.
Самый эффективный вариант через ПК
Когда предыдущие способы не дают результата, помогает scrcpy — программа, транслирующая экран Android на компьютер и позволяющая управлять смартфоном с ПК. В таком режиме снимок экрана можно сделать уже на компьютере — например, клавишей Print Screen или утилитами вроде Lightshot.
Чтобы установить scrcpy на Windows:
- откройте командную строку: нажмите Win + R, введите cmd и запустите;
- выполните команду установки: winget install Genymobile.scrcpy;
- дождитесь завершения. Если на ПК нет ADB (Android Debug Bridge), система предложит установку — подтвердите действие, нажав Y.
Как подключить смартфон:
- включите USB-отладку:
- перейдите в "Настройки" — "Система" — "Для разработчиков";
- активируйте USB-отладку.
- Подключите телефон к компьютеру через USB.
- в командной строке введите в командной строке: scrcpy.
После запуска на экране ПК появится изображение со смартфона — и тогда нужный "скрин" можно сделать уже без ограничений со стороны приложения.
Напомним, многие привыкли перезагружать компьютеры или другую технику после завершения работы, однако со смартфонами так поступают значительно реже. В то же время специалисты советуют периодически полностью выключать телефон, чтобы снизить риск сбоев и поддерживать стабильную работу системы.
Также мы писали, что большинство владельцев смартфонов хотя бы раз задумывались, когда лучше ставить устройство на зарядку, чтобы продлить ресурс аккумулятора. Самая распространенная рекомендация — держать уровень в пределах 20-80%, однако в реальном пользовании этот подход подходит не каждому.
