Україна
Как сделать скриншот на Android, если приложение не позволяет

Как сделать скриншот на Android, если приложение не позволяет

Дата публикации 15 февраля 2026 16:32
Как сделать скриншот на Android, когда приложение не позволяет этого — инструкция
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Хотя Android известен своей гибкостью, отдельные приложения все равно могут запрещать снимки экрана. Обычно это делают из соображений безопасности и приватности, но в некоторых ситуациях пользователю все же нужен скриншот.

Об этом пишет MakeUseOf.

Какие способы помогают, когда скриншоты заблокированы

В приложениях, ограничивающих стандартную комбинацию кнопок (питание + уменьшение громкости), иногда срабатывают альтернативные инструменты. Часть методов подходит только для отдельных случаев, а самые надежные требуют подключения к компьютеру.

Google Assistant вместо кнопок

Иногда блокировка работает только против "классического" способа создания скриншота. В такой ситуации можно попробовать сделать снимок экрана через Google Assistant:

  • откройте нужное приложение;
  • вызовите Google Assistant фразой "Привет, Google" или удержанием кнопки "Домой";
  • скажите или введите команду "Сделай снимок экрана".

Стоит учитывать, что в программах с более жесткими ограничениями (например, в Chrome в режиме инкогнито или в банковских приложениях) вместо изображения может сохраниться черный экран.

Запись экрана и кадр из видео

Если скриншот сделать не получается, можно попробовать записать экран и уже потом "вытащить" нужный кадр:

  • в быстрых настройках включите запись экрана (функция есть на большинстве современных Android-устройств);
  • запустите запись и откройте приложение, где нужен снимок;
  • после завершения воспроизведите видео и остановите на нужном моменте;
  • сделайте скриншот стандартным способом или инструментом для снимка экрана.

Есть нюанс: некоторые приложения блокируют и запись экрана. Если у видео вместо картинки будет черный экран, можно попробовать начать запись еще до открытия приложения.

Самый эффективный вариант через ПК

Когда предыдущие способы не дают результата, помогает scrcpy — программа, транслирующая экран Android на компьютер и позволяющая управлять смартфоном с ПК. В таком режиме снимок экрана можно сделать уже на компьютере — например, клавишей Print Screen или утилитами вроде Lightshot.

Чтобы установить scrcpy на Windows:

  • откройте командную строку: нажмите Win + R, введите cmd и запустите;
  • выполните команду установки: winget install Genymobile.scrcpy;
  • дождитесь завершения. Если на ПК нет ADB (Android Debug Bridge), система предложит установку — подтвердите действие, нажав Y.

Как подключить смартфон:

  • включите USB-отладку:
  • перейдите в "Настройки" — "Система" — "Для разработчиков";
  • активируйте USB-отладку.
  • Подключите телефон к компьютеру через USB.
  • в командной строке введите в командной строке: scrcpy.

После запуска на экране ПК появится изображение со смартфона — и тогда нужный "скрин" можно сделать уже без ограничений со стороны приложения.

Напомним, многие привыкли перезагружать компьютеры или другую технику после завершения работы, однако со смартфонами так поступают значительно реже. В то же время специалисты советуют периодически полностью выключать телефон, чтобы снизить риск сбоев и поддерживать стабильную работу системы.

Также мы писали, что большинство владельцев смартфонов хотя бы раз задумывались, когда лучше ставить устройство на зарядку, чтобы продлить ресурс аккумулятора. Самая распространенная рекомендация — держать уровень в пределах 20-80%, однако в реальном пользовании этот подход подходит не каждому.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
