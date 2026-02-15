Как сделать скриншот на Android, когда приложение не позволяет этого — инструкция

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Хотя Android известен своей гибкостью, отдельные приложения все равно могут запрещать снимки экрана. Обычно это делают из соображений безопасности и приватности, но в некоторых ситуациях пользователю все же нужен скриншот.

Какие способы помогают, когда скриншоты заблокированы

В приложениях, ограничивающих стандартную комбинацию кнопок (питание + уменьшение громкости), иногда срабатывают альтернативные инструменты. Часть методов подходит только для отдельных случаев, а самые надежные требуют подключения к компьютеру.

Google Assistant вместо кнопок

Иногда блокировка работает только против "классического" способа создания скриншота. В такой ситуации можно попробовать сделать снимок экрана через Google Assistant:

откройте нужное приложение;

вызовите Google Assistant фразой "Привет, Google" или удержанием кнопки "Домой";

скажите или введите команду "Сделай снимок экрана".

Стоит учитывать, что в программах с более жесткими ограничениями (например, в Chrome в режиме инкогнито или в банковских приложениях) вместо изображения может сохраниться черный экран.

Запись экрана и кадр из видео

Если скриншот сделать не получается, можно попробовать записать экран и уже потом "вытащить" нужный кадр:

в быстрых настройках включите запись экрана (функция есть на большинстве современных Android-устройств);

запустите запись и откройте приложение, где нужен снимок;

после завершения воспроизведите видео и остановите на нужном моменте;

сделайте скриншот стандартным способом или инструментом для снимка экрана.

Есть нюанс: некоторые приложения блокируют и запись экрана. Если у видео вместо картинки будет черный экран, можно попробовать начать запись еще до открытия приложения.

Самый эффективный вариант через ПК

Когда предыдущие способы не дают результата, помогает scrcpy — программа, транслирующая экран Android на компьютер и позволяющая управлять смартфоном с ПК. В таком режиме снимок экрана можно сделать уже на компьютере — например, клавишей Print Screen или утилитами вроде Lightshot.

Чтобы установить scrcpy на Windows:

откройте командную строку: нажмите Win + R, введите cmd и запустите;

выполните команду установки: winget install Genymobile.scrcpy;

дождитесь завершения. Если на ПК нет ADB (Android Debug Bridge), система предложит установку — подтвердите действие, нажав Y.

Как подключить смартфон:

включите USB-отладку:

перейдите в "Настройки" — "Система" — "Для разработчиков";

активируйте USB-отладку.

Подключите телефон к компьютеру через USB.

в командной строке введите в командной строке: scrcpy.

После запуска на экране ПК появится изображение со смартфона — и тогда нужный "скрин" можно сделать уже без ограничений со стороны приложения.

