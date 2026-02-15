ТОП-10 ошибок пользователей Android, которые ухудшают опыт использования смартфона

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Многие владельцы Android пользуются базовыми возможностями смартфона, но обходят настройки, которые делают систему быстрее и удобнее. Из-за этого даже мощное устройство может казаться медленнее, чем оно есть на самом деле.

О типичных ошибках пользователей пишет MakeUseOf.

Какие настройки чаще всего игнорируют

Один из примеров — отказ от разблокировки лицом и функции Extend Unlock. На многих моделях эти опции помогают быстрее получать доступ к смартфону в "доверенных" условиях: дома, когда телефон в руках или подключен к смарт-часам или автомобилю.

Еще одна распространенная привычка — оставлять стандартную частоту обновления 60 Гц, даже если экран поддерживает 90 или 120 Гц. Более высокая частота обычно добавляет плавности прокрутке, анимациям и играм, хотя иногда может влиять на автономность.

Если приходится пользоваться несколькими аккаунтами в мессенджерах или соцсетях, пригодится Dual Apps — функция, которая создает вторую копию приложения. Она снимает необходимость постоянно переключаться между профилями в одном и том же сервисе.

В теме автономности пользователи также часто пропускают функции защиты батареи. Они обычно ограничивают заряд до 80%, уменьшая перегрев и износ аккумулятора со временем.

Отдельно стоят настройки Digital Wellbeing: они позволяют контролировать экранное время, ставить лимиты для приложений, активировать режим фокусировки и использовать Bedtime Mode — режим с приглушением уведомлений и переходом экрана в оттенки серого перед сном.

Что можно подстроить под себя за несколько минут

Часто люди оставляют стандартные рингтоны и звуки уведомлений, хотя персонализация помогает быстрее понимать, что именно происходит: звонок это или сообщение, и из какого приложения.

Так же не все настраивают панель быстрых настроек. Если вынести туда наиболее нужные кнопки, например, заметки, QR-сканер или управление телевизором, доступ к ним становится значительно быстрее.

Многие не включают историю уведомлений, хотя она спасает в ситуациях, когда сообщение случайно закрыли. Это также дает возможность просмотреть удаленные уведомления, в том числе и в Telegram.

Мультизадачность и "скрытые" системные возможности

Android имеет режим Split-Screen для работы с двумя приложениями одновременно и "картинку в картинке" (PiP), что позволяет смотреть видео или пользоваться навигацией, не закрывая другие программы. Эти функции нередко остаются без внимания, хотя могут существенно экономить время.

Также пользователи часто избегают меню Developer Options, в котором есть настройки, способные сделать систему ощутимо быстрее. Например, уменьшение анимаций ускоряет восприятие интерфейса, а Force Dark Mode включает темный режим даже в тех программах, где его не предусмотрели.

Часть полезных возможностей Android может быть отключена по умолчанию, но их активация и простая настройка под себя часто заметно улучшают ежедневный опыт пользования смартфоном.

