Главная Технологии Худшие привычки Android-пользователей — что замедляет смартфон

Худшие привычки Android-пользователей — что замедляет смартфон

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 06:32
ТОП-10 ошибок пользователей Android, которые ухудшают опыт использования смартфона
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Многие владельцы Android пользуются базовыми возможностями смартфона, но обходят настройки, которые делают систему быстрее и удобнее. Из-за этого даже мощное устройство может казаться медленнее, чем оно есть на самом деле.

О типичных ошибках пользователей пишет MakeUseOf.

Читайте также:

Какие настройки чаще всего игнорируют

Один из примеров — отказ от разблокировки лицом и функции Extend Unlock. На многих моделях эти опции помогают быстрее получать доступ к смартфону в "доверенных" условиях: дома, когда телефон в руках или подключен к смарт-часам или автомобилю.

Еще одна распространенная привычка — оставлять стандартную частоту обновления 60 Гц, даже если экран поддерживает 90 или 120 Гц. Более высокая частота обычно добавляет плавности прокрутке, анимациям и играм, хотя иногда может влиять на автономность.

Если приходится пользоваться несколькими аккаунтами в мессенджерах или соцсетях, пригодится Dual Apps — функция, которая создает вторую копию приложения. Она снимает необходимость постоянно переключаться между профилями в одном и том же сервисе.

В теме автономности пользователи также часто пропускают функции защиты батареи. Они обычно ограничивают заряд до 80%, уменьшая перегрев и износ аккумулятора со временем.

Отдельно стоят настройки Digital Wellbeing: они позволяют контролировать экранное время, ставить лимиты для приложений, активировать режим фокусировки и использовать Bedtime Mode — режим с приглушением уведомлений и переходом экрана в оттенки серого перед сном.

Что можно подстроить под себя за несколько минут

Часто люди оставляют стандартные рингтоны и звуки уведомлений, хотя персонализация помогает быстрее понимать, что именно происходит: звонок это или сообщение, и из какого приложения.

Так же не все настраивают панель быстрых настроек. Если вынести туда наиболее нужные кнопки, например, заметки, QR-сканер или управление телевизором, доступ к ним становится значительно быстрее.

Многие не включают историю уведомлений, хотя она спасает в ситуациях, когда сообщение случайно закрыли. Это также дает возможность просмотреть удаленные уведомления, в том числе и в Telegram.

Мультизадачность и "скрытые" системные возможности

Android имеет режим Split-Screen для работы с двумя приложениями одновременно и "картинку в картинке" (PiP), что позволяет смотреть видео или пользоваться навигацией, не закрывая другие программы. Эти функции нередко остаются без внимания, хотя могут существенно экономить время.

Также пользователи часто избегают меню Developer Options, в котором есть настройки, способные сделать систему ощутимо быстрее. Например, уменьшение анимаций ускоряет восприятие интерфейса, а Force Dark Mode включает темный режим даже в тех программах, где его не предусмотрели.

Часть полезных возможностей Android может быть отключена по умолчанию, но их активация и простая настройка под себя часто заметно улучшают ежедневный опыт пользования смартфоном.

Напомним, многие владельцы смартфонов хотя бы раз задумывались, когда именно лучше ставить устройство на зарядку, чтобы продлить ресурс аккумулятора. Самая распространенная рекомендация — держать уровень в пределах 20-80%, однако в реальном пользовании этот подход подходит не всем.

Также мы писали, что для многих зарядка смартфона стала привычным ежедневным ритуалом, как и вечерняя чистка зубов. В то же время привычка оставлять устройство подключенным к сети до утра может незаметно ускорять износ батареи, особенно если гаджет перегревается.

Android телефоны гаджеты смартфон пользователи функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
