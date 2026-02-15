ТОП-10 помилок користувачів Android, які погіршують досвід використання смартфона

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Багато власників Android користуються базовими можливостями смартфона, але оминають налаштування, які роблять систему швидшою та зручнішою. Через це навіть потужний пристрій може здаватися повільнішим, ніж він є насправді.

Про типові помилки користувачів пише MakeUseOf.

Які налаштування найчастіше ігнорують

Один із прикладів — відмова від розблокування обличчям і функції Extend Unlock. На багатьох моделях ці опції допомагають швидше отримувати доступ до смартфона в "довірених" умовах: вдома, коли телефон у руках або під'єднаний до смартгодинника чи автомобіля.

Ще одна поширена звичка — залишати стандартну частоту оновлення 60 Гц, навіть якщо екран підтримує 90 або 120 Гц. Вища частота зазвичай додає плавності прокрутці, анімаціям та іграм, хоча інколи може впливати на автономність.

Якщо доводиться користуватися кількома акаунтами в месенджерах чи соцмережах, у пригоді стає Dual Apps — функція, що створює другу копію застосунку. Вона знімає потребу постійно перемикатися між профілями в одному й тому самому сервісі.

У темі автономності користувачі також часто пропускають функції захисту батареї. Вони зазвичай обмежують заряд до 80%, зменшуючи перегрів і зношування акумулятора з часом.

Окремо стоять налаштування Digital Wellbeing: вони дають змогу контролювати екранний час, ставити ліміти для додатків, активувати режим фокусування та використовувати Bedtime Mode — режим із приглушенням сповіщень і переходом екрана в відтінки сірого перед сном.

Що можна підлаштувати під себе за кілька хвилин

Часто люди залишають стандартні рингтони й звуки сповіщень, хоча персоналізація допомагає швидше розуміти, що саме відбувається: дзвінок це чи повідомлення, і з якого додатка.

Так само не всі налаштовують панель швидких налаштувань. Якщо винести туди найбільш потрібні кнопки, наприклад, нотатки, QR-сканер чи керування телевізором, доступ до них стає значно швидшим.

Багато хто не вмикає історію сповіщень, хоча вона рятує в ситуаціях, коли повідомлення випадково закрили. Це також дає можливість переглянути видалені сповіщення, зокрема й у Telegram.

Мультизадачність і "приховані" системні можливості

Android має режим Split-Screen для роботи з двома застосунками одночасно та "картинку в картинці" (PiP), що дозволяє дивитися відео або користуватися навігацією, не закриваючи інші програми. Ці функції нерідко залишаються поза увагою, хоча можуть суттєво економити час.

Також користувачі часто уникають меню Developer Options, у якому є налаштування, здатні зробити систему відчутно швидшою. Наприклад, зменшення анімацій прискорює сприйняття інтерфейсу, а Force Dark Mode вмикає темний режим навіть у тих програмах, де його не передбачили.

Частина корисних можливостей Android може бути вимкнена за замовчуванням, але їх активація й просте налаштування під себе часто помітно покращують щоденний досвід користування смартфоном.

