Как отключить персонализированную рекламу на Android и удалить рекламный ID

Android показывает слишком точную рекламу — как отключить
Если реклама на Android кажется "слишком точной", это обычно связано с тем, что объявления подбираются под интересы и активность пользователя. В настройках Android есть опция, которая позволяет удалить рекламный идентификатор устройства и снизить уровень такой персонализации.
Об этом пишет BGR.
Как работает рекламный идентификатор и как его удалить
Персонализация рекламы на Android опирается на advertising ID — уникальный идентификатор устройства, который помогает связывать показы объявлений с активностью в приложениях и частью данных и настроек, которые пользователь оставляет в веб-сайтах или сервисах.
Чтобы отключить персонализацию, в настройках Android можно удалить advertising ID. Для этого откройте "Настройки" — "Google" — вкладка "Все сервисы" — в блоке "Конфиденциальность и безопасность" перейдите в "Реклама" — нажмите "Удалить рекламный идентификатор" и подтвердите действие.
После удаления идентификатора сайты и приложения на устройстве должны перейти на показ "более общих" объявлений вместо таргетированных. При этом количество рекламы не уменьшится: она и в дальнейшем будет появляться так же часто, но должна быть менее привязанной к интересам и активности пользователя.
Отдельно в том же разделе можно изменить параметры конфиденциальности рекламы: отключить "Темы рекламы" (чтобы система не формировала интересы по использованию приложений), "Рекламу, предложенную приложениями" (чтобы приложения не рекомендовали объявления), а также "Измерение рекламы" (чтобы приложения не запрашивали отчеты об эффективности рекламы на устройстве).
Стоит помнить, что Android в целом известен своей гибкостью, однако даже в этой системе отдельные приложения могут блокировать снимки экрана — обычно из соображений безопасности и приватности. В некоторых случаях это затрудняет контроль над собственными данными и действиями в сервисах.
Так же многие пользователи ограничиваются базовыми возможностями смартфона и не углубляются в настройки, которые могут сделать систему быстрее и удобнее. Из-за этого даже мощное устройство иногда кажется медленнее, чем оно есть на самом деле.
