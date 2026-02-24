Как удалить кэш на Android и ускорить смартфон — инструкция

Что такое кэш на Android и почему его нужно периодически чистить
На Android временные файлы приложений со временем разрастаются и иногда становятся причиной тормозов или быстрого заполнения памяти. Если очистить кэш точечно, можно убрать устаревшие или повреждённые данные без удаления личных файлов и без сброса настроек.
О том, как это сделать, пишет ZDNet.
Как очистить кэш на Android и зачем это делать
Android хранит кэшированные данные, чтобы приложения и сайты открывались быстрее. Но когда в фоне постоянно работают десятки приложений, а браузер месяцами держит открытые вкладки, временные файлы накапливаются, стареют или могут повреждаться. Из-за этого система иногда реагирует медленнее, а свободного места становится все меньше.
Перезагрузка смартфона может частично облегчить ситуацию, но более эффективным способом для проблем с быстродействием называют именно точечную очистку кэша в конкретных программах.
Шаги могут немного отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии Android, но логика одинакова — кэш убирается отдельно для каждого приложения.
-
Найдите список приложений в настройках
Откройте "Настройки" — перейдите в "Хранилище" — выберите "Приложения". Если такого пункта нет, воспользуйтесь поиском в настройках. В этом разделе видно, какие программы занимают больше всего места.
-
Очистите кэш нужной программы
Откройте страницу конкретного приложения (например, Google) и нажмите "Очистить кэш". Важно не путать с опциями "Очистить хранилище / Очистить память" — они могут полностью сбросить приложение и удалить его данные и настройки.
-
Повторите для других программ
Чаще всего больше всего кэша накапливают "тяжелые" приложения: соцсети, мессенджеры, стриминговые сервисы и другие программы, активно работающие с медиафайлами. Под названием каждого приложения показано, сколько памяти оно занимает — иногда кэш может превышать 1 ГБ.
Регулярная очистка кэша может помочь избежать ситуации, когда смартфон начинает показывать сообщения вроде "Хранилище заполнено" или "Недостаточно памяти". В такие моменты устройство иногда отказывается сохранять новые фото или файлы, а его работа становится менее стабильной.
Кроме управления памятью, пользователи также обращают внимание на приватность. Персонализированная реклама на Android может иметь задатно "точный" вид, ведь формируется на основе активности в приложениях и сервисах.
