Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Что такое кэш на Android и почему его нужно периодически чистить

Что такое кэш на Android и почему его нужно периодически чистить

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 14:24
Как удалить кэш на Android и ускорить смартфон — инструкция
Накопленный кэш может стать причиной торможения смартфона. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

На Android временные файлы приложений со временем разрастаются и иногда становятся причиной тормозов или быстрого заполнения памяти. Если очистить кэш точечно, можно убрать устаревшие или повреждённые данные без удаления личных файлов и без сброса настроек.

О том, как это сделать, пишет ZDNet.

Реклама
Читайте также:

Как очистить кэш на Android и зачем это делать

Android хранит кэшированные данные, чтобы приложения и сайты открывались быстрее. Но когда в фоне постоянно работают десятки приложений, а браузер месяцами держит открытые вкладки, временные файлы накапливаются, стареют или могут повреждаться. Из-за этого система иногда реагирует медленнее, а свободного места становится все меньше.

Перезагрузка смартфона может частично облегчить ситуацию, но более эффективным способом для проблем с быстродействием называют именно точечную очистку кэша в конкретных программах.

Шаги могут немного отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии Android, но логика одинакова — кэш убирается отдельно для каждого приложения.

  • Найдите список приложений в настройках

Откройте "Настройки" — перейдите в "Хранилище" — выберите "Приложения". Если такого пункта нет, воспользуйтесь поиском в настройках. В этом разделе видно, какие программы занимают больше всего места.

  • Очистите кэш нужной программы

Откройте страницу конкретного приложения (например, Google) и нажмите "Очистить кэш". Важно не путать с опциями "Очистить хранилище / Очистить память" — они могут полностью сбросить приложение и удалить его данные и настройки.

  • Повторите для других программ

Чаще всего больше всего кэша накапливают "тяжелые" приложения: соцсети, мессенджеры, стриминговые сервисы и другие программы, активно работающие с медиафайлами. Под названием каждого приложения показано, сколько памяти оно занимает — иногда кэш может превышать 1 ГБ.

Регулярная очистка кэша может помочь избежать ситуации, когда смартфон начинает показывать сообщения вроде "Хранилище заполнено" или "Недостаточно памяти". В такие моменты устройство иногда отказывается сохранять новые фото или файлы, а его работа становится менее стабильной.

Кроме управления памятью, пользователи также обращают внимание на приватность. Персонализированная реклама на Android может иметь задатно "точный" вид, ведь формируется на основе активности в приложениях и сервисах.

Android приложение смартфон полезные советы память кэш
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации