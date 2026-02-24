Як очистити кеш на Android і звільнити пам'ять смартфона

Накопичений кеш може стати причиною гальмування смартфона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На Android кеш із часом розростається й може стати однією з причин, чому смартфон починає пригальмовувати або швидко забиває пам'ять. Очищення кешу в окремих застосунках допомагає прибрати застарілі чи пошкоджені тимчасові файли без видалення особистих даних і без скидання налаштувань.

Про те, як це зробити, пише ZDNet.

Як очистити кеш на Android і навіщо це робити

Android зберігає кешовані дані, щоб програми та сайти відкривалися швидше. Але коли у фоні постійно працюють десятки застосунків, а браузер місяцями тримає відкриті вкладки, тимчасові файли накопичуються, старіють або можуть пошкоджуватися. Через це система інколи реагує повільніше, а вільного місця стає дедалі менше.

Перезавантаження смартфона може частково полегшити ситуацію, але ефективнішим способом для проблем зі швидкодією називають саме точкове очищення кешу в конкретних програмах.

Кроки можуть трохи відрізнятися залежно від виробника смартфона та версії Android, але логіка однакова — кеш прибирається окремо для кожної програми.

Знайдіть список застосунків у налаштуваннях

Відкрийте "Налаштування" — перейдіть у "Сховище" — оберіть "Додатки". Якщо такого пункту немає, скористайтеся пошуком у налаштуваннях. У цьому розділі видно, які програми займають найбільше місця.

Очистіть кеш потрібної програми

Відкрийте сторінку конкретного застосунку (наприклад, Google) і натисніть "Очистити кеш". Важливо не плутати з опціями "Очистити сховище / Очистити пам'ять" — вони можуть повністю скинути програму й видалити її дані та налаштування.

Повторіть для інших програм

Найчастіше найбільше кешу накопичують "важкі" застосунки: соцмережі, месенджери, стримінгові сервіси та інші програми, що активно працюють із медіафайлами. Під назвою кожного застосунку показано, скільки пам'яті він займає — інколи кеш може перевищувати 1 ГБ.

Регулярне очищення кешу може допомогти уникнути ситуації, коли смартфон починає показувати повідомлення на кшталт "Сховище заповнено" або "Недостатньо пам'яті". У такі моменти пристрій іноді відмовляється зберігати нові фото чи файли, а його робота стає менш стабільною.

Окрім керування пам'яттю, користувачі також звертають увагу на приватність. Персоналізована реклама на Android може мати задатно "влучний" вигляд, адже формується на основі активності в застосунках і сервісах.