Як перевірити знос батареї на Android — потрібен лише один код

Де переглянути стан батареї на будь-якому Android-смартфоні
З часом акумулятор смартфона втрачає місткість, і це напряму впливає на автономність та стабільність роботи пристрою. На Android рівень зносу можна перевірити через сервісне меню або за допомогою спеціальних застосунків.
Про це пише РадіоТрек.
Де подивитися параметри акумулятора на Android
Акумулятор поступово зношується під час щоденної зарядки та використання, а заміна найчастіше потребує звернення до сервісного центру. Тому стан батареї інколи перевіряють окремо, щоб розуміти її поточні показники.
На Android ці дані можна знайти у сервісному меню. Для цього потрібно відкрити додаток "Телефон" і набрати комбінацію *#*#4636#*#*. На смартфонах Samsung використовується інший код — *#0228#. Після цього відкривається меню з ключовими параметрами акумулятора, зокрема відображаються його стан і поточна місткість.
Окремий варіант — застосунки з Play Market, наприклад AccuBattery або Battery Guru. Вони показують рівень зносу та реальну місткість батареї.
Водночас важливо пам'ятати, що не лише батарея визначає швидкість і якість заряджання. USB-C у 2026 році став універсальним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але сам по собі він не гарантує високої потужності.
Окрім технічних нюансів, має значення й звичка користування. Більшість власників смартфонів хоча б раз замислювалися, коли саме краще підключати пристрій до мережі, щоб продовжити ресурс батареї.
