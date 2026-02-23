Видео
Как проверить износ батареи на любом Android-смартфоне

Как проверить износ батареи на любом Android-смартфоне

Дата публикации 23 февраля 2026 11:41
Как проверить состояние батареи на Android — используйте лишь одну комбинацию
Сервисное меню смартфона поможет узнать актуальное состояние батареи. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Ёмкость аккумулятора со временем снижается, и из-за этого телефон быстрее разряжается даже при привычном сценарии использования. На Android нужные показатели можно посмотреть через сервисное меню, а при желании — сравнить с данными из приложений.

Об этом пишет РадиоТрек.

Где посмотреть параметры аккумулятора на Android

Аккумулятор постепенно изнашивается во время ежедневной зарядки и использования, а замена чаще всего требует обращения в сервисный центр. Поэтому состояние батареи иногда проверяют отдельно, чтобы понимать ее текущие показатели.

На Android эти данные можно найти в сервисном меню. Для этого нужно открыть приложение "Телефон" и набрать комбинацию *#*#4636#*#*#*. На смартфонах Samsung используется другой код — *#0228#. После этого открывается меню с ключевыми параметрами аккумулятора, в частности отображаются его состояние и текущая емкость.

Отдельный вариант — приложения из Play Market, например AccuBattery или Battery Guru. Они показывают уровень износа и реальную емкость батареи.

В то же время важно помнить, что не только батарея определяет скорость и качество зарядки. USB-C в 2026 году стал универсальным разъемом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но сам по себе он не гарантирует высокой мощности.

Кроме технических нюансов, имеет значение и привычка пользования. Большинство владельцев смартфонов хотя бы раз задумывались, когда именно лучше подключать устройство к сети, чтобы продлить ресурс батареи.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
