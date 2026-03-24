Google записывает все, что вы говорите: как отключить функцию

Google записывает все, что вы говорите: как отключить функцию

Дата публикации 24 марта 2026 14:24
Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

На Android-смартфонах голосовые функции Google могут оставаться активными в фоновом режиме, если включено распознавание команды "Окей, Google" или сохранение аудиоактивности в учетной записи. Для максимального контроля над приватностью недостаточно отключить только голосовой вызов ассистента.

Об этом пишет Newsweek.

Какие именно настройки влияют на голосовую приватность

Работа команды "Окей, Google" предполагает, что устройство отслеживает ключевую фразу, а Google отдельно объясняет, что аудиозаписи могут храниться в аккаунте только тогда, когда включен Web & App Activity и обозначен пункт "Включая голосовую и аудио активность". Это означает, что распознавание команды и сохранение аудиоистории не одно и то же, и для более полной защиты нужно проверять оба параметра.

Отдельно важно учитывать, что отключение сохранения новых голосовых данных не стирает то, что уже было записано ранее. Просмотр и удаление такой активности осуществляются через раздел My Activity в Google-аккаунте, где записи обозначаются отдельной иконкой аудио.

Чтобы убрать постоянное ожидание голосовой команды, нужно открыть настройки Google Ассистента и перейти в раздел "Распознавание голоса" или "Окей, Google и распознавание голоса". Именно там выключается реакция устройства на голосовой вызов.

После этого телефон больше не должен запускать ассистента от голосовой фразы. В то же время это не означает автоматического отключения других журналов активности Google, если они были включены отдельно.

Как отключить сохранение голосовых записей

Для этого нужно зайти в Google Account, открыть "Данные и конфиденциальность", перейти к Web & App Activity и снять флажок с "Включая голосовую и аудио активность". Именно эта опция отвечает за сохранение аудиозаписей из взаимодействий с "Поиском", "Ассистентом" и "Картами" в вашем аккаунте.

Если оставить Web & App Activity включенной, но убрать именно аудиопункт, Google больше не должен добавлять новые голосовые записи в историю. Но уже сохраненные фрагменты нужно удалять отдельно вручную через страницу активности.

Samsung позволяет протестировать функции новых смартфонов Galaxy без покупки устройства. Веб-приложение TryGalaxy дает возможность испытать функцию "Приватного дисплея" на любом смартфоне.

В то же время смартфон может содержать большое количество конфиденциальных данных, в том числе фото документов и банковскую информацию. В случае потери или взлома это создает дополнительные риски для пользователя.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
