Gemini у Google Docs отримав велике оновлення — тепер можна редагувати спільно зі ШІ

Gemini у Google Docs отримав велике оновлення, яке розширює можливості створення та редагування документів. Сервіс тепер глибше інтегрується з іншими продуктами Google і наближає роботу з документами до формату спільної взаємодії з ШІ.

Про це пише 9to5Google.

Як використовувати Gemini під час редагування документів

Google додала в Gemini для Docs низку нових функцій, які помітно змінюють сценарій роботи з документами. Оновлення робить взаємодію більш цілісною: користувач може не лише генерувати чернетку, а й доопрацьовувати окремі частини тексту, зберігаючи загальну структуру документа.

Оновлений інструмент Help me create тепер здатен створювати релевантну повністю відформатовану першу чернетку. Для цього достатньо відкрити бокову панель Gemini або нову нижню панель у формі капсули, виконану в стилі застосунку Gemini, де також доступне меню вкладень і набір інструментів. Користувачу потрібно лише описати, який документ він хоче отримати, після чого Gemini формує його за інструкцією, використовуючи дані з Gmail, Google Drive, Chat і вебу.

Як приклад Google наводить створення плану маркетингової кампанії на основі попередніх успішних кампаній. У такому сценарії Gemini самостійно знаходить потрібні деталі в екосистемі Workspace, вибудовує структуру документа, додає стилі та smart chips, а потім видає готову першу версію.

Google Gemini створює готову версію документа. Фото: 9to5Google

Після створення чернетки можна перейти до точкового редагування через Help me write. Функція дає змогу доопрацьовувати окремі фрагменти без повної перегенерації всього документа. Для цього потрібно виділити текст і натиснути chip Refine, після чого можна ввести власний запит або скористатися запропонованими варіантами. Такий підхід дозволяє посилити аргументацію, відшліфувати формулювання та додати нові ідеї лише там, де це потрібно.

Ще одна нова функція — Match writing style. Вона розрахована на документи, над якими працюють кілька редакторів, коли текст може втрачати єдиний тон і стиль. Інструмент аналізує вміст документа та пропонує правки, які допомагають вирівняти голос і подачу по всьому тексту.

Окремо Google додала можливість підлаштовувати форматування під улюблені документи, щоб відтворювати їхню структуру та стиль. Нові можливости починаються розгортатися для підписників Google AI Pro і AI Ultra у всьому світі поки лише англійською мовою.

